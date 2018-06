Ärztinnen referieren über Spracherwerb von Kindern

Einen Vortrag über kindliche Sprachentwicklung haten Dr. Monika Spannenkrebs und Dr. Petra Hirt am Mittwoch, 20. Juni, um 20 Uhr in der Volkshochschule in Biberach. Der Eintritt zu der Veranstaltung in der Reihe „Ich bin dabei – Eltern begleiten ihr Kind in der Schule“ ist frei.

„Die kindliche Sprachentwicklung - Wie können Eltern ihr Kind gut begleiten?“ lautet das Thema des Vortragsabends.“ Der kindliche Spracherwerb ist einer der faszinierendsten Lernprozesse, zu denen das menschliche Gehirn fähig ist“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Mit fünf Jahren sie die Sprachentwicklung schon weitgehend abgeschlossen. Kinder könnten problemlos auch mehrere Sprachen gleichzeitig erwerben. Gleichzeitig sie die sprachliche Entwicklungsverzögerung die häufigste aller Entwicklungsstörungen. Eine wachsende Zahl von Kindern und Jugendlichen lerne zudem die deutsche Sprache erst nach Abschluss der Sprachentwicklung in einer anderen Erstsprache kennen.

„Da die sprachliche Kompetenz ganz wesentlich den schulischen Erfolg beeinflusst und über individuelle Lebenschancen von Kindern entscheidet kommt der Kleinkind- und Vorschulzeit eine enorme Bedeutung zu, um den Spracherwerb zu fördern“, so die Veranstalter. Schwerpunkte des Vortrags sind die Darstellung des normalen Spracherwerbs und möglicher Probleme. Es werden HInweise gegeben, wie Eltern bei verschiedenen sprachliche Konstellationen in der Familie ihre Kinder fördern können. Anhand von praktischen Beispielen wird gezeigt, was den Kindern beim Spracherwerb helfen kann.