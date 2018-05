Ärger über Schienenersatzverkehr geht weiter

Das Thema Schienenersatzverkehr während der Elektrifizierung sorgt bei den Biberacher Stadträten weiter für hohen Blutdruck. Im Bauausschuss gab es am Donnerstagabend Kritik an der Aussage der Deutschen Bahn (DB) in der SZ, aus Mangel an Busfahrern nicht mehr Busse einsetzen zu können.

Wie berichtet, hat dieser Umstand zur Folge, dass die DB Gelenkbusse einsetzen will, in denen den Fahrgästen auch Stehplätze angeboten werden. Diese Busse dürfen deshalb dann aber nicht schneller als 60 km/h fahren. Dadurch verdreifacht sich die Fahrzeit für Pendler zwischen Biberach und Ulm ab 10. September, wenn die Bahnstrecke zwischen Laupheim-West und Ulm für die Bauarbeiten bis Weihnachten voll gesperrt ist.

„Ich kriege Adrenalinschübe, wenn ich lese, dass die DB keine Busfahrer bekommt“, machte Friedrich Kolesch (CDU) seinem Ärger Luft. Das ganze Thema seit seit eineinhalb Jahren bekannt. „Wenn sich der Interessenverband Südbahn nicht eingesetzt hätte, dann gäbe es nicht mal einen mangelhaften Schienenersatzverkehr“, so Kolesch. Er könne das Verhalten der DB nicht verstehen: „Es liegt in deren Interesse. Sie verliert dadurch Kunden.“ Die Stadt müsse nochmals Druck machen, notfalls direkt beim Verkehrsministerium, sagte Kolesch. „Es sind so viele Bürger betroffen. Die sollten uns das wert sein.“

Firmen könnten eigenen Busverkehr einrichten

Lutz Keil (SPD) regte an, ob nicht die großen Firmen in der Stadt für ihre Pendler einen eigenen Busverkehr einrichten könnten. Ihn bewege auch das Thema Schüler. Nächstes Jahr werde die Bahnstrecke zwischen Biberach und Bad Schussenried wegen der Elektrifizierung gesperrt sein. „Da wird es brenzlig, dass jeder Schüler seinen Unterricht in Biberach ohne Zeitverzug erreicht“, so Keil. Er erwarte aber, dass das funktioniere. „Dafür haben wir eine öffentliche Verpflichtung.“

Der Schulträger sei nicht für die Fahrzeit verantwortlich, antwortete Baubürgermeister Christian Kuhlmann. Die Bahn habe einen entsprechenden Verkehr anzubieten. Mit den Expressbussen ab September Richtung Ulm tue die DB schon mehr al gefordert. „Das geht auf den Druck durch den Interessenverband Südbahn zurück“, so Kuhlmann.

Die Stadt habe wegen der längeren Fahrzeiten bereits an den Interessenverband geschrieben, mit der Bitte, sich an die Bahn zu wenden. „Ich überlege, ob ich zusammen mit OB Zeidler auch an das Verkehrsministerium schreibe“, griff er Koleschs Anregung auf. Das Problem sei, dass am Ende die Bahn verantwortlich sei. Möglicherweise müsse sich die Stadt zusammen mit den hiesigen Firmen überlegen, einen Pendelverkehr einzurichten, nahm Kuhlmann einen Vorschlag von Josef Weber (Grüne) nach der Einrichtung einer Mitfahrbörse auf.