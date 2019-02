Ärger über Lärm und Müll in der Schwarzbachstraße

In der inzwischen sanierten und neu gestalteten Schwarzbachstraße in Biberach herrscht unter den Anwohnern offenbar Ärger über wilden Müll und nächtliche Ruhestörungen. Darüber beklagte sich vorige Woche eine Anwohnerin in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats.

Die Schwarzbachstraße war 2017 komplett saniert und der dort verlaufende Schwarze Bach ökologisch aufgewertet worden. Laut einer Anwohnerin komme es nun durch Schüler, die dort von und in Richtung Leipzigstraße unterwegs seien, immer wieder zu Vermüllungen. Kaffeebecher, Plastikabfälle oder Zigarettenkippen würden achtlos neben oder in den Schwarzen Bach geworfen. Sie habe selbst bereits schon tütenweise Müll aufgesammelt, sagte die Frau in der Gemeinderatssitzung. Des Nachts komme es wiederholt zu Ruhestörungen durch Jugendliche, auch Gullydeckel seien schon entfernt worden. Die Anwohnerin regte an, Mülleimer, Hundetoiletten und Sitzbänke in der Straße aufzustellen.

Schwierig sei auch die Ausfahrt in die Rollinstraße. Dort werde zum Teil so weit in die Straße hineingeparkt, dass die Sicht nicht mehr gegeben sei, sagte die Anwohnerin.

Oberbürgermeister Norbert Zeidler sicherte zu, das Thema Parken bei der nächsten Verkehrsschau unter die Lupe zu nehmen. Die anderen erwähnten Punkte werde man an die entsprechenden Stellen weiterleiten.