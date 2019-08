Äpfingen peilt ersten Punktgewinn an

Die TSG Achstetten empfängt in der Fußball-Kreisliga A II bereits am Freitagabend den SV Mietingen II (Anstoß: 19 Uhr). Alle anderen Partien werden am Sonntag, 1. September, um 15 Uhr angepfiffen. Schlusslicht Mettenberg hat dann die schwer gebeutelte SGM Altheim/Schemmerberg zu Gast. Alberweiler will im Heimspiel gegen Wacker Biberach drei Punkte einfahren. Äpfingen peilt in Burgrieden den ersten Punktgewinn an.

Einen 8:0-Kantersieg landete die TSG Achstetten zuletzt gegen die SGM Altheim/Schemmerberg. Das Gästeteam vom SV Mietingen II ist also schon mal vorgewarnt. Acht Tore dürften sich die Mietinger nicht einschenken lassen, aber in der Außenseiterrolle sind sie trotzdem in dieser Partie. Auch weil sie im vergangenen Heimspiel gegen Burgrieden das Nachsehen hatten.

Einen Fehlstart legte die SG Mettenberg hin. Gegen den SV Schemmerhofen kann man als SG Mettenberg verlieren, aber das Derby gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim, das mit 0:2 in die Binsen ging, tut da schon mehr weh. Am Sonntag steht mit dem Heimspiel gegen die SGM Altheim/Schemmerberg wieder eine Partie an, die Mettenberg für sich entscheiden sollte. Altheim/Schemmerberg will die 0:8-Schlappe aus Achstetten so schnell wie möglich vergessen machen.

Etwas unglücklich war die Niederlage der SF Bronnen in Schemmerhofen. Schon deshalb darf im Heimspiel gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim nichts anbrennen. Die SGM wird sich noch an den Punkten aus dem Mettenberg-Spiel erfreuen. Aber der Ball liegt nun in Bronnen, wo Laupertshausen/Maselheim mit einem Remis zufrieden wäre.

Im Heimspiel soll es besser laufen

Der TSV Wain ist nicht gerade der Lieblingsgegner des SV Alberweiler. Am vergangenen Spieltag gab es nach einer 3:1-Pausenführung ein etwas kurioses 4:4. Im anstehenden Heimspiel gegen den FC Wacker Biberach soll es wieder besser laufen. Der FC Wacker zeigte gegen den SC Schönebürg Moral und machte aus einem 1:3-Rückstand noch ein 3:3.

Überraschend kam der Aufsteiger SGM Attenweiler/Oggelsbeuren aus Äpfingen mit drei Punkten zurück und das durchaus verdient. Der TSV Wain besucht nun das Attenweiler Sportgelände. Die SGM kann durch den Sieg befreiter aufspielen und schauen, was der Gast aus Wain an diesem Tag zu bieten hat. Eine Begegnung, bei der die Tagesform den Ausschlag geben könnte.

Nach der Heimniederlage gegen die TSG Achstetten war es für den SV Burgrieden wichtig, rasch wieder zu Punkten zu kommen. Durch den 2:0-Sieg in Mietingen ist dies geglückt und der SVB kann weiter nach vorne blicken. Mit dem SV Äpfingen kommt eine Mannschaft nach Burgrieden, die noch keinen Punkt auf dem Konto hat. Die Heimniederlage gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren war vom SVÄ nicht eingeplant. Deshalb sollen aus Burgrieden die begehrten Zähler mitgebracht werden.