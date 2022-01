Jugend musiziert: Musiker aus dem Landkreis Biberach glänzen

Rund 120 musikbegeisterte Kinder und Jugendliche aus Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Biberach sind am vergangenen Wochenende in Ulm beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ angetreten. Das teilt der Regionalausschuss in einer Pressemeldung mit.

Sieben Nachwuchsmusiker aus dem Landkreis Biberach erreichten die Höchstpunktzahl 25, 27 verbuchten erste Preise und 16 Solomusiker und Ensembles qualifizierten sich für den Landeswettbewerb.

Ausgeschrieben war der Wettbewerb in diesem Jahr in den Solowertungen Streichinstrumente, Schlagzeug, Gesang (Pop) und Akkordeon, den Ensemblewertungen Duo Klavier und ein Blasinstrument, Zupf-Ensemble, Vokal-Ensemble, Harfen-Ensemble, Klavier-Kammermusik und Alte Musik.

Nach dem erfolgreich verlaufenen digitalen Wettbewerbs im Jahr 2021 freuten sich die Verantwortlichen, den diesjährigen Wettbewerb wieder als Präsenzveranstaltung durchführen zu können, teilt der Regionalausschuss mit und lobt die „hervorragenden Ergebnisse“, die das „hohe Niveau“ der jungen Musikerinnen und Musiker und „die hohe Qualität der Musikausbildung in unserer Region“ zeigten. Dabei seien die Vorbereitungen durch die Corona-Maßnahmen teilweise erneut eingeschränkt gewesen.

Wichtig seien im Regionalwettbewerb aber nicht nur die Punkte und Preise, er biete den Kindern und Jugendlichen auch Raum für Begegnung mit anderen musikbegeisterten jungen Menschen und zum Kennenlernen neuer Werke, heißt in der Pressemitteilung weiter. Wertvolles Feedback zu ihrem Auftritt und Impulse für die weitere instrumentale und vokale Entwicklung konnten die jungen Musikerinnen und Musiker in den Beratungsgesprächen mit den Fachjuroren bekommen. „So wird der Wettbewerb seiner pädagogischen Zielsetzung, den musikalischen Nachwuchs zu fordern aber auch zu fördern, in ganz besonderer Weise gerecht.“

Auch in diesem Jahr organisierte die Musikschule Ulm den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in enger Kooperation mit den Musikschulen der Kreise Biberach und Alb-Donau. Einzelne Wertungen der Kategorien Harfen-Ensemble und Alte Musik wurden an andere Regionalwettbewerbe weitergeleitet.

Akkordeon solo:

Altersgruppe II:

Jannik Scheuerer (Warthausen), 22 Punkte, 1. Preis.

Altersgruppe III:

Madita Kathan (Mietingen), 23 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Altersgruppe V:

Theresa Monsees (Biberach), 24 Punkte, 1., Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Hohe Streicher solo, Violine:

Altersgruppe IA:

Judith Guderlei (Biberach), 24 Punkte, 1. Preis.

Altersgruppe IB:

Mathilda Steinle (Biberach), 22 Punkte, 1. Preis.

Altersgruppe II:

Niklas Herzog (Maselheim) mit Klavierbegleitung von Eva Mattes (Altersgruppe III, Biberach), 22 Punkte, 1. Preis.

Lara-Maria Adler (Mittelbiberach), 25 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Altersgruppe III:

Yutong-Eliane Fu (Biberach), 25 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Klavier-Kammermusik

Altersgruppe IB:

Eva Paal (Klavier, Biberach)/Ilai Hartmann (Violine, Eberhardzell)/Lina Jerg (Violine, Mietingen), 20 Punkte, 2. Preis.

Altersgruppe II:

Eva Hummler (Klavier, Sulmingen)/Lara-Maria Adler (Violine, Mittelbiberach)/Till Steinle (Violoncello, Biberach), 23 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Altersgruppe IV:

Melanie Weißenberg (Klavier, Riedlingen)/Yutong-Eliane Fu (Violine, Biberach)/Alexander Hauptmann (Violoncello, Biberach), 23 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Tiefe Streicher solo

Altersgruppe IA:

Lukas Alexander Lauterwein (Kontrabass, Dettinger/Iller), 25 Punkte, 1. Preis.

Altersgruppe V:

Sara Turan (Violoncello, Burgrieden), 23 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Duo: Klavier und ein Blechblasinstrument

Altersgruppe II:

Salome Beck (Klavier, Laupheim)/Bastian Mainka (Horn, Laupheim), 24 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Eva Paal (Klavier, Biberach)/Jakob Paal (Posaune, Biberach), 25 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Georg von Lorentz (Klavier, Biberach)/Johannes Zell (Trompete, Schemmerhofen), 21 Punkte, 1. Preis.

Altersgruppe III:

Maximilian Chen (Klavier, Ochsenhausen)/Pius Bucher (Posaune, Bad Waldsee), 23 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Alexander Hauptmann (Klavier, Biberach)/Theresa Maucher (Horn, Bad Waldsee), 24 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Clara von Lorentz (Klavier, Biberach)/Georg von Lorentz (Trompete, Biberach), 20 Punkte, 2. Preis.

Altersgruppe V:

Malina Marietta Geiselmann (Klavier, Laupheim)/Magnus Wille (Tuba, Biberach), 25 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Duo: Klavier und ein Holzblasinstrument

Altersgruppe II:

Amelie Caroline Bräuninger (Klavier, Warthausen)/Paula Zeeb (Querflöte, Biberach), 22 Punkte, 1. Preis.

Lara-Maria Adler (Klavier, Mittelbiberach)/Lara Hauptmann (Oboe, Biberach), 23 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Eva Hummler (Klavier, Sulmingen)/Julia Reichardt (Fagott, Biberach), 23 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Altersgruppe III:

Yutong-Eliane Fu (Klavier, Biberach)/Anna Sophie Schreiber (Querflöte, Biberach), 23 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Altersgruppe IV:

Helena Hopp (Klavier, Biberach)/Sophie Reichardt (Querflöte, Biberach), 22 Punkte, 1. Preis.

Schlagzeug solo

Altersgruppe IB:

Leo Maximilian Schreiber (Biberach), 25 Punkte, 1. Preis.

Altersgruppe II:

Lennart Balko (Mietingen), 25 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Tim Schwenk (Laupheim), 22 Punkte, 1. Preis.

Leon Stöferle (Laupheim), 21 Punkte, 1. Preis.

Zupf-Ensemble, Gitarre:

Altersgruppe IB:

Damiano Giorno (Biberach)/Simon Lohmann (Ochsenhausen)/Mia Schmitt (Berkheim), 17 Punkte, 2. Preis.

Eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb erfolgt erst ab Altersgruppe II bei 23 Punkten.