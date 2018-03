Am Gründonnerstag gedenken Christen in aller Welt bekanntlich des letzten Abendmahles Jesu. Wie das Johannesevangelium überliefert, wusch Jesus seinen Jüngern während des Mahles die Füße; eine Tätigkeit, die damals eigentlich Sklaven überlassen wurde. In dieser biblischen Tradition führte Vikar Josef Laupheimer in der Gründonnerstagsliturgie in der Pfarrkirche St. Clemens in Betzenweiler eine solche Fußwaschung durch.

Etwa fünfzig Menschen waren gekommen, um sich durch den Gründonnerstagsgottesdienst auf das Osterfest vorzubereiten. Josef Laupheimer leitete den Gottesdienst und las unter anderem die besagte Stelle aus dem Johannesevangelium, in der es über Jesus heißt: „Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war.“ Nach seiner Predigt lud Laupheimer die Gottesdienstbesucher nach vorne zur Fußwaschung ein.

Vier Männer und drei Frauen folgten stellvertretend für die ganze Gemeinde der Einladung und ließen sich von Josef Laupheimer jeweils den rechten Fuß waschen. Der Symbolhaftigkeit der Handlung und der bereits sehr sauberen Füße der sieben Teilnehmer wegen benutzte der Vikar ganz nach Jesu Vorbild lediglich eine Schüssel mit Wasser und mehrere Handtücher. Nach vollendeter Waschung wurde der Gottesdienst wie an Gründonnerstag üblich fortgesetzt und die Gemeinde in Stille entlassen.

Zeichen der Zuwendung

„Die Fußwaschung ist eine Liebestat Jesu, ein Zeichen der Zuwendung“, erklärt der Vikar den Hintergrund des christlichen Brauches. Auf anschauliche und greifbare Art und Weise werde so am Gründonnerstag ein wichtiger Glaubensgrundsatz klar gemacht: „Jeder Mensch bekommt Größe und Würde gegeben“, so Laupheimer. Der Perspektivwechsel in der Fußwaschung sei so ein Zeichen von Jesu Praxis und Leben. Damals sei es im staubigen Orient üblich gewesen, erzählt Josef Laupheimer, dass man sich vor dem Essen von Sklaven hat die Füße waschen lassen.

So etwas ist hierzulande heute natürlich nicht mehr gebräuchlich, aber das symbolische Fußwaschen im Gründonnerstagsgottesdienst werde vielerorts noch durchgeführt. In Betzenweiler ist es das dritte Jahr in Folge, in dem die Fußwaschung wieder Teil der Messe ist. „Vorher war es etwas aus dem Blick geraten“, mutmaßt Vikar Laupheimer. Jetzt sei die biblische Handlung neu entdeckt worden und bleibe als anschauliches Symbol christlicher Nächstenliebe ein wichtiger Bestandteil der Gründonnerstagsliturgie.