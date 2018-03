Noch zehn Jahre, bis das Virus kommt

„Die Nervosität steigt bei den Landwirten und Jägern“, stellte Dr. Hans-Peter Sporleder fest. Um für etwas Beruhigung zu sorgen, informierte der Tierarzt vom Veterinäramt Biberach die Jäger der Hegeringe Bussen und Riedlingen in Betzenweiler über die Afrikanische Schweinepest, die seit einem halben Jahr für Schlagzeilen sorgt. Bei natürlicher Ausbreitung, so Sporleder, daure es noch etwa zehn Jahre, bis die Seuche die deutsche Grenze erreiche – „wenn der Mensch sich heraushält aus der Ausbreitung.“

Das Gasthaus „Traube“ war brechend voll mit Waidmännern und einigen wenigen Waidfrauen – das Thema brennt offenbar vielen auf den Nägeln. Ihr Part bei der Seuchenbekämpfung: das Ausdünnen der Wildschweinpopulation durch vermehrte Abschüsse, um die Infektionskette zu unterbrechen. Wie das Virus aus Afrika kam, sei ungeklärt, sagte Sporleder. Ausgebreitet habe er sich in den letzten zehn bis 15 Jahren von der Krim über Estland, Lettland und Litauen. Das entspreche einer natürlichen Ausbreitung von etwa 30 Kilometern pro Jahr.

Dass die Schweinepest jetzt plötzlich 300 Kilometer Luftlinie von der Landesgrenze entfernt in Tschechien aufgetreten sei, könne nur auf eine Übertragung durch den Mensch, etwa durch ein liegengelassenes Vesperbrot mit Schweinewurst, zurückgeführt werden: „Mit dem Mensch geht es schneller.“ Die Bedrohungslage sei indes nicht anders als noch vor einem halben Jahr: „Wir haben immer noch zehn Jahre Zeit.“ Auf 50 Fälle infizierter Wildschweine komme etwa ein Fall bei den Hausschweinen, zitierte Sporleder die Statistik – „das gilt aber nur für Ostschweine“. In Deutschland seien Hausschweine weniger gefährdet, weil hier die Hygienevorschriften strenger seien.

Oberste Priorität habe der Schutz der Hausschweinbestände. Weil die Wirtschaftlichkeit der Zuchtbetriebe und der Fleischverarbeiter bedroht sei, werde das Thema auch so „hochgekocht“. Im Jahr 2016 wurden in Baden-Württemberg fünf Millionen Schweine geschlachtet, 40 000 im Bezirk des Regierungsbezirks Tübingen. Wenn durch den „psychischen Faktor“ der Verbrauch nur im ein Viertel zurückgehe, „bleiben im Regierungsbezirk Tübingen 10 000 Schweine im Stall“. Der Export komme zum Erliegen, der Markt breche zusammen. Die Betriebe aber hätten keine Möglichkeit, die Produktion zu drosseln: „Das ganze wird locker ein Jahr gehen.“ Das halte kein Produzent und kein fleischverarbeitender Betrieb durch. Das Landwirtschaftsministerium geht von einem Schaden von zwei bis drei Milliarden Euro aus, Sporleder von etwa dem doppelten Betrag.

Bei einer Stabsrahmenübung, berichtete der Veterinär, sei man von einem positiv getesteten Wildschwein bei Stafflangen ausgegangen. Maßnahmen seien im Ernstfall zu treffen innerhalb einer Kernzone mit einem Radius von fünf Kilometern, innerhalb eines gefährdeten Bezirks mit einem Radius von 15 Kilometern und einer Pufferzone von 45 Kilometer – also schon jenseits der Kreisgrenzen. Betroffen seien in der Kernzone 72 Produktionsbetriebe mit 15 000 Schweinen, im gefährdeten Bezirk 440 Betriebe mit 120 000 Tieren und in der Pufferzone 624 Betriebe mit 170 000 Schweinen. Für die Betriebe in der Kernzone gelten Verbringungsverbote, Einstallpflicht und die Schaffung von Desinfektionsmöglichkeiten vor den Ställen.

„Verwegene“ Maßnahmen

Innerhalb der Pufferzone müsse der Wildschweinbestand um 70 Prozent reduziert werden. Der liege bei 3000 bis 5000 Tiere pro Hektar. Durch diese Maßnahme „läuft sich die Seuche tot“. Um dies zu bewerkstelligen, seien im Zwölf-Punkte-Plan des Landwirtschaftsministeriums mehrere Maßnahmen im Gespräch. Eine Umzäunung hält Sporleder für „mutig bis verwegen“, weil sie aus topografischen Gründen undicht wäre. Geeignet sei ein „Saufang“, eine riesige Falle, in die eine ganze Rotte passt. Großflächige Drückjagden vergleicht Sporleder mit dem Ausschöpfen einer Pfütze mit bloßen Händen: „Von 20 Schweinen erwischt ein guter Schütze vielleicht zwei.“ Weitere Maßnahmenvorschläge seien der Einsatz von Helikoptern oder Drohnen mit Wärmebildkameras, die Vewendung von Schalldämpfern und der Einsatz von „Judassauen“: weibliche Tiere, die besendert werden, um die Jäger dadurch zu Rotte zu führen.

Absolute Jagdruhe müsse in der Kernzone und im gefährdeten Bezirk herrschen, um die Tiere nicht nach außen zu vertreiben. Gezielt geschossen werden sollte nur außerhalb dieser Bereiche, wobei Wärmebild- oder Nachtsichtaufsätze die einzige Chance böten, tierschutzgerecht zu jagen: „Wildschweine sind keine Schädlinge oder Ungeziefer“. Der Veterinär mahnte, die Jagdethik beizubehalten – auch wenn es nicht mehr um waidmännische Jagd, sondern um Seuchenbekämpfung gehe.

Kühleinrichtungen stehen bereit

„Was kommen wird“, so Sporleder, sei eine zentrale Wildkammer zur Erfassung und Untersuchung aller erlegten und verendeten Wildschweine. Zentrale Sammelstellen sollen ab Mitte des Jahres in Bad Buchau, Eberhardzell, Berkheim, Schwendi und Laupheim, möglicherweise auch in Riedlingen oder Langenenslingen eingerichtet werden. „Die Kühleinrichtungen stehen schon in der Tierbeseitigungsanlage Warthausen“, sagte Sporleder.

Anhand der vier Fälle von Brucellose, die 2017 bei Wildschweinen im Kreis Biberach festgestellt wurden, zeigte Sporleder die Schwierigkeit auf: Er könne weder sagen, woher die Infektion gekommen sei noch wohin. „Das hat gezeigt, dass wir von der Sozialstruktur der Wildschweine noch viel zu wenig wissen.“