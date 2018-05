Micarna hat Probebetrieb gestartet

Die Stauss Geflügel GmbH wird umbenannt in Oberschwäbische Geflügel GmbH. Gleichzeitig wird der Gesellschaftssitz von Ertingen nach Betzenweiler verlegt. Alle Vereinbarungen, Verträge und Zertifizierungen bleiben bestehen, teilt das Unternehmen mit. Dies betrifft insbesondere auch die Arbeitsverträge.

Am neuen Standort in Betzenweiler hat mittlerweile der Probebetrieb begonnen. Die zum Schweizer Migros-Konzern gehörende Micarna Gruppe hat am ehemaligen Standort der Landmetzgerei Högner laut Firmenauskunft „im tieferen einstelligen Millionenbereich“ investiert. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die regionale Verarbeitung von Bio-Hähnchen sowie Hähnchen nach dem eigenen Tierwohlstandard Alpigal.

Die von der Oberschwäbischen Geflügel GmbH verarbeiteten Produkte sind für den deutschen Markt bestimmt und stammen aus regionalen Landwirtschaftsbetrieben. „Mit der neuen Unternehmensbezeichnung soll die Verbundenheit zur Region Oberschwaben sowie zur Produktion regionaler Hähnchenprodukte zum Ausdruck gebracht werden“, erklärt Geschäftsführer Lutz von Strauss.

Im Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb in Ertingen wird das Hähnchen-Rohmaterial produziert, das in Betzenweiler anschließend zu Hähnchen-Fleischwaren verarbeitet wird. Dazu gehören beispielsweise geräucherte und ungeräucherte Brühwürste, Aufschnittprodukte oder Fleischkäse.

Das Geflügel stammt aus regionalen Landwirtschaftsbetrieben in Süddeutschland, die nicht weiter als 250 Kilometer entfernt sind. Die Hühner werden laut Unternehmen „unter besonders artgerechten Bedingungen“ gehalten und hätten genügend Platz zum Scharren und erhöhte Sitzgelegenheiten. Die Ställe müssen außerdem mit Fenstern und einem Auslauf ausgestattet sein, so das Unternehmen.

Alle Geschäftsfelder – Bio-Geflügel und Alpigal-Geflügel sowie Lohnschlachtung – werden unter der neuen Firma beibehalten und durch das neue Geschäftsfeld der Hähnchen-Fleischwaren ergänzt. Gleichzeitig werden administrative Anpassungen vorgenommen wie die Verschiebung des Gesellschaftssitzes nach Betzenweiler.

Weiterhin für das Unternehmen tätig sein wird Robert Stauß senior. Der 55-Jährige gibt allerdings seine Führungstätigkeit im Rahmen der Neuausrichtung ab und konzentriert sich auf den Teilbereich des Bio-Geflügels, insbesondere auf die Betreuung der Landwirte und den Produktverkauf.