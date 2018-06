Mehr als 60 Jugendteams treten an

Der Sportverein Betzenweiler veranstaltet am Wochenende, 30. Juni und 1. Juli, sein Jugend- und Dorfturnier. Dazu werden mehr als 60 Jugendmannschaften erwartet. Eine Hockete gehört auch dazu.

Das Turnier startet am Samstagmorgen um 9.45 Uhr mit dem C-Jugendturnier. Um 10 Uhr beginnt das Turnier der D-Jugend. Am Samstagnachmittag wird das Turnier mit zwei E-Jugendturnieren von 14.30 bis 18 Uhr fortgesetzt. Anschließend gibt es nach dem Jugendturnier ein Spaß-Elfmeterturnier, in welchem sich die Vereine und Gruppierungen aus Betzenweiler messen können.

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Zeltgottesdienst mit Kommunionspendung. Dieser wird vom Jugend- und Kinderchor mitgestaltet. Von 11 bis 14.30 Uhr werden zwei F-Jugendturniere ausgetragen. Dieses Jahr findet wieder ein Turnier der Bambini statt. Die Kleinsten spielen in zwei Turnieren von 11.30 bis 14.15 Uhr.

Um 15.10 Uhr startet das Dorfturnier um die diesjährige Dorfmeisterschaft, in dem sich die Straßen gegeneinander messen. Zum Ausklang findet die Dorfmeisterfeier auf dem Sportplatz statt. Während des gesamten Turniers wird für die Verpflegung der Fußballspielerinnen und Fußballspieler sowie der Zuschauer wie immer bestens gesorgt. Am Sonntagmorgen bietet die Küche ein warmes Mittagessen an. Neben den üblichen Speisen und Getränken gibt es nachmittags Kaffee und Kuchen.