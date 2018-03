„Jetzt mal für mich da sein“

„Es gibt wenige Tage, an denen ich nicht gerne arbeiten gegangen bin“, versichert Dietmar Rehm, dessen 16-jährige Amtszeit als Bürgermeister in Betzenweiler am 31. März zu Ende geht. Er habe gerne einer Gemeinde vorgestanden, die einen so guten Zusammenhalt aufweise. Aber er freue sich jetzt auch auf die Zeit, die er künftig für sich habe. Außerdem, fügt er hinzu: „Wenn es am schönsten ist, soll man gehen.“ Als Bürgermeister der Kleingemeinde Moosburg bleibt er noch bis zum Jahresende im Ehrenamt.

Rehm ist, wie er selbst sagt, ein penibler und ordentlicher Mensch. Es missfällt ihm, dass sich in seinem Büro gerade viel Papier stapelt. Er müsse noch einiges aufräumen und abarbeiten: „Da kommt immer mehr dazu. Das will ich nicht dem Neuen gleich aufs Auge drücken.“ Sein Nachfolger Tobias Wäscher habe praktisch keine Einarbeitungszeit gehabt. Rehm will ihm „als Ratgeber“ jederzeit zur Verfügung stehen – „wenn er mich überhaupt braucht.“

Dietmar Rehm ist in der Kommunalverwaltung groß geworden. Seine Ausbildung begann er 1974 im Rathaus seines Heimatorts Dürmentingen. Damals habe noch große Rivalität mit dem Nachbarort Betzenweiler geherrscht. Die Aufzugfirma Brobeil sei ursprünglich in Betzenweiler beheimatet gewesen, und viele Betzenweiler pendelten nach Dürmentingen, erinnert sich Rehm. „Heute ist es andersrum.“ Das Gewerbe in Betzenweiler habe sich in den vergangenen Jahren „toll entwickelt“.

In Dürmentingen begonnen

Nach der Ausbildung wurde Rehm in seiner Ausbildungsbehörde übernommen, deren Personal sich auf Bürgermeister, Schreiber und Heimatpfleger beschränkte. Nach der Wehrdienstzeit als Fernmelder in Sigmaringen wechselte er ins Hauptamt und übernahm später dessen Leitung. In einer bürgermeisterlosen Zeit in den Jahren 1987/1988 habe er „einiges am Laufen halten“ müssen. Rehm war schon 14 Jahre im Rathaus, als er sich an seinem Arbeitsort bei der Bürgermeisterwahl antrat – gegen fünf Mitkandidaten. Einer aus dem gehobenen Dienst habe sich schließlich durchgesetzt. Es wurmt ihn noch heute etwas, als örtlicher Kandidat damals keine Mehrheit bekommen zu haben. „Aber nichts ist so schlecht, dass es nicht noch zu etwas gut ist“, lautet Rehms Philosophie. Heute sagt er: „Mir hätte nichts Besseres passieren können. Ich wäre sonst nie auf Betzenweiler gekommen.“

Als die Stelle in Betzenweiler ausgeschrieben war, war Rehm 45 und wollte seine Chance nutzen: „Mit 50 braucht man sich nicht mehr woanders zu bewerben.“ Unter neun Kandidaten seien auch etliche sehr starke Gegner gewesen, „das ging rund“. Im Wahlkampf ging er von Haus zu Haus, „um ins Gespräch zu kommen.“ Im ersten Wahlgang lag der Dürmentinger knapp unter 50 Prozent, um im zweiten Durchgang zu gewinnen. Mit einem deutlichen Votum und hoher Wahlbeteiligung ging er acht Jahre später als einziger Bewerber in die zweite Amtszeit. Insbesondere die Wahlbeteiligung war ihm wichtig: „Dass man sieht, die Gemeinde steht hinter dem Bürgermeister, und ob ich die Sache recht mache.“ Die Gemeinde wäre sicherlich auch für eine dritte Amtsperiode hinter ihm gestanden, die er aber für sich selbst ausschloss: „Ich wäre dann 69.“

Hinzu komme, dass die Arbeit des Bürgermeisters mühsamer geworden sei, der Aufwand größer und das Vertrauen der Genehmigungsbehörden geringer. Manches, was Rehm an Projekten umsetzen konnte, sei heute wohl nicht mehr realisierbar. Besonders stolz ist er auf die – seinerzeit nicht unumstrittene – Mehrzweckhalle, die für 3,5 Millionen Euro gebaut wurde. Die habe das kulturelle Leben im Ort befeuert – bis hin zum Musical „Die Steinschweizer“, das 2010 aufgeführt wurde. Die Kanalisation sei finanziell ebenfalls „ein großer Brocken“ gewesen. Leider seien solche Infrastrukturmaßnahmen „im Boden versunken“: Man sieht sie nicht mehr. Gut zehn Millionen Euro sind unter Rehms Amtszeit in Betzenweiler verbaut worden.

Rahmenbedingungen schaffen

Für eine Gemeinde mit rund 750 Einwohnern ist Betzenweiler an Gewerbe außerordentlich reich gesegnet. „Den wirtschaftlichen Erfolg kann ich nicht steuern“, sagt Rehm. Der Bürgermeister könne mit dem Gemeinderat nur durch vorausschauende Planung die Rahmenbedingungen schaffen. Wie das gehe, habe er in Dürmentingen gelernt. Beim Flächenmanagement müsse man in 20-Jahres-Schritten denken. Wenn ein Gewerbetreibender nicht zur rechten Zeit expandieren könne, sei die Gefahr der Abwanderung groß.

Das Bürgermeisteramt koste viel Zeit, sagt Dietmar Rehm: „Die Familie leidet schon darunter“. Mit dem Amt gebe er auch eine „Riesenlast“ ab: „Man ist allzuständig und allverantwortlich.“ Er freue sich auf die neue Freizeit. Zunächst will er das elterliche Haus in Dürmentingen, das auch etwas vernachlässigt sei, richten. Vor allem will er sich selbst Zeit gönnen: „Ich darf jetzt mal für mich da sein.“ Und für seine Frau und die beiden Söhne (23 und 25). Er will weiterhin im Musikverein Dürmentingen das erste Tenorhorn spielen. In Betzenweiler sei er bewusst in keinen Verein eingetreten, abgesehen von der Krieger- und Soldatenkameradschaft. Vor allem werde er künftig mehr mit seinem Oldtimer, einem Mercedes 280 SL Cabrio, unterwegs sein. Mit dem habe er sich am Dienstort nie blicken lassen.

Betrüblich sei freilich, dass jetzt der letzte Lebensabschnitt beginne: „Ich hoffe nur, dass ich lange genug gesund bleibe“. Sein „Päckchen“ habe er eigentlich bereits getragen, 1984, als er eine Tumorerkrankung hatte. Und im Nachhinein könne er sagen, dass auch diese Erfahrung ihn persönlich weitergebracht habe.