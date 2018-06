Der ländliche Standort: Fluch und Segen

„Der wichtigste Standortfaktor sind die Unternehmer selbst“, betonte der künftige Bürgermeister der Gemeinde Betzenweiler, Tobias Wäscher, bei einem Besuch des Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger (CDU). Der hatte zuvor die Firmen Reck und May besichtigt – zwei Unternehmen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen mit dem Standort gemacht haben.

„Arbeiten, wo andere Urlaub machen“, mit diesem Slogan wirbt auch Reck um Arbeitskräfte. Offenbar erfolgreich – mit 260 Beschäftigten ist man der größte Arbeitgeber am Ort. 70 Prozent des Geschäfts entfallen auf die Sparte Medizintechnik: Reck ist Branchenführer im Bereich der motorbetriebenen Bewegungstherapie. Die Geräte werden beispielsweise bei neurologischen Erkrankungen eingesetzt. Auch der bei „Wetten dass ...?“ verunglückte Kandidat Samuel Koch verwendet die „Motomed“-Therapiegeräte aus Betzenweiler. 50 Prozent des Umsatzes geht in den Export; Reck ist in 128 Ländern weltweit aktiv.

Nebenan, bei der Firma May, hadert man indes etwas mit dem Standort. Auch May ist ein Global Player, liefert seine Sonnenschirme weltweit, erst jüngst nach Sugar Island in der Karibik. Abnehmer sind hauptsächlich die Gastronomie und große Ketten. Erneut ein zweistelliges Wachstum habe die Firma mit 143 Beschäftigten im vorigen Jahr verzeichnet, berichtete Geschäftsführer Klaus-Peter May, zuständig für den Vertrieb. Man habe eine kritische Firmengröße erreicht. Seit dem Übergang zur Just-in-Time-Fertigung müsse man flexibler sein, wofür auch qualifiziertes Personal benötigt werde. Das sei in Betzenweiler aber nur schwer zu bekommen: „Wir suchen dringend Konstrukteure.“ Das Problem: „Große Biberacher Firmen wie Liebherr, Boehringer und Handtmann greifen den kleinen Firmen Personal ab.“ Von einer Ingenieur- und Absolventenschwemme sei in Betzenweiler nichts zu spüren. Es fehle die Autobahnanbindung Richtung Ulm. Dort sei der nächste Hochschulstandort für Maschinenbau. Der Personalmarkt sei derzeit „überhitzt“, sagt Mitgesellschafter Karl-Heinz May. May suche mittlerweile Fachkräfte auch in Italien oder Rumänien. Zumindest für die geplante bauliche Erweiterung hat May einen Standortvorteil. Für eine weitere Halle gibt es genügend Fläche. Zur Ausweisung weiterer Gewerbeflächen versagte das Regierungspräsidium (RP) allerdings zunächst seine Zustimmung. Nach einem Vor-Ort-Termin eines RP-Mitarbeiters kann May jetzt verkünden: „Die nächste Halle wird gebaut.“ Und zwar in Betzenweiler.