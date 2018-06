Die Lieblingsvögel der Oberschwaben haben sich in ihren Nestern niedergelassen und mit der Brut begonnen. 30 bis 32 Tage dauert die Brut. Die ersten Jungen schlüpfen vielleicht schon nach Ostern. Betzenweiler ist eine der Gemeinden, die seit über 100 Jahren zum ersten Mal wieder brütende Störche hat. Der Nestbau auf dem Kirchturm wurde von der Bevölkerung mit Spannung verfolgt.

Ein bisschen struppig ragen die Äste in 24 Metern Höhe aus dem Nest. Auf dem schmalen First auf dem Kirchturm in Betzenweiler hat sich ein Storchenpaar zur Brut eingerichtet. Zuerst seien die beiden etwas unschlüssig gewesen und hatten Nestbauversuche auf dem Strommast im Hirtenwinkel unternommen, war in der Gemeindeverwaltung zu erfahren. Auch das Appartement im Miesachtal, das von engagierten Bürgern vor vier Jahren dort aufgestellt wurde, wurden von dem Paar inspiziert. Die Entscheidung fiel dann für einen Neubau auf dem Kirchturm.

Gespannt verfolgte die Bevölkerung von unten den Nestbau. Im Tiefflug über die Gemeinde, hoch zum steilen Kirchendach, schleppten die beiden Störche das Nistmaterial. Kaum hatten sie die Äste drapiert, fielen sie wieder hinunter. Das ging mehrere Tage so. Allerdings zeigte sich das Paar sehr hartnäckig bei der Arbeit. Auch während einer Beerdigung legten die beiden keine Pause ein. Und plötzlich war da tatsächlich ein Nest, in dem es sich brüten lässt.

Nach über 100 Jahren kann Betzenweiler nun hoffen, dass es wieder Storchennachwuchs in der Gemeinde gibt. Ein Sturm könnte das schwache Gebilde vom First blasen. Daran will man im Dorf gar nicht denken. Und dass die relativ neuen Ziegel auf dem Kirchendach nun doch sehr in Mitleidenschaft gezogen werden, muss wohl akzeptiert werden. Auch das Beringen in 24 Metern Höhe könnte sich als sehr schwierig herausstellen. Die Drehleiter der Feuerwehr wird kaum zwischen den Gräbern positioniert werden können. Um was der Mensch sich so Gedanken macht, ist den Vögeln auf dem Kirchendach ziemlich egal. Sie brüten und ob sie das mit Erfolg tun, wird sich nach spätestens 32 Tagen zeigen.

