Christophorus ist immer dabei

Mit dem kirchlichen Segen und der Schlüsselübergabe hat die Betzenweiler Feuerwehr einen Mannschaftstransportwagen (MTW) in Dienst gestellt.

Mit einem feierlichen Gottesdienst mit Pfarrer Martin Dörflinger in der Mehrzweckhalle, der vom Chor „Corason“ unter Leitung von Inge Gehweiler mitbegleitet wurde, durfte am Sonntag die Betzenweiler Feuerwehr ihren neuen MTW offiziell in Dienst stellen. Mitglieder der Jugendfeuerwehr fungierten als Messdiener und weitere Mitglieder verlasen die Fürbitten. Nach dem Schlusslied (Feuerwehrlied) begaben sich die Feuerwehrleute und die Abordnungen befreundeter Wehren in den Außenbereich der Halle, wo das neue Fahrzeug aufgestellt war. Pfarrer Dörflinger sprach die Segensworte und wünschte den Einsatzkräften immer eine gute Fahrt. Dazu soll auch der kleine magnetische Christophorus beitragen, der im neuen Fahrzeug sicher einen Platz finden werde.

Wieder zurück in der Halle spielte der Musikverein Betzenweiler zum Frühschoppenkonzert auf. Nur kurz unterbrochen durch einige Festreden. Kommandant Erwin Roser begrüßte die Festgäste im Saal und zeigte den Werdegang zur Beschaffung des neuen Fahrzeuges auf. Schon 2015, so Roser, habe sich der Ausschuss mit dem Thema MTW befasst. Eine Projektgruppe MTW wurde gegründet und der Antrag an die Gemeinde gestellt. Nachdem verschiedene Hersteller besucht waren wurde an 2016 das Fahrzeug ausgeschrieben, und der Gemeinderat habe dann auch einer Anschaffung zugestimmt. Roser dankte allen, die es ermöglicht hätten, dass die Feuerwehr nun endlich den MTW erhalten habe.

Bürgermeister Dietmar Rehm hielt Rückblick auf die Geschichte der Betzenweiler Feuerwehr seit 1877. Heute, so Rehm, brauche man eine gut ausgestattete Feuerwehr die im Ernstfall schnell und flexibel einsatzbereit sein müsse. Betzenweiler habe eine starke Entwicklung erfahren und die Einsatzanforderungen hätten sich stark gewandelt. Betzenweiler habe 280 Haushalte mit rund 740 Einwohnern, und etwa 350 seien in den örtlichen Betrieben beschäftigt. Die Feuerwehr habe den Wunsch nach einem MTW sehr umfassend begründet und gute Vorarbeit geleistet. Im Februar 2017 sei dann der Beschluss gefallen und der MTW auf Basis eines Mercedes Sprinter bei der Firma Schäfer in Obererdingen bestellt worden. Im Januar konnte das Fahrzeug abgeholt werden. Voll des Lobes war Rehm dann an seine Feuerwehr, stellvertretend für alle an Kommandant Erwin Roser und seinen Stellvertreter Christoph Wachter, die zum Wohle der Gemeinde eine hervorragende Arbeit machten. Symbolisch überreichte Rehm dann an Roser die Autoschlüssel.

Glückwünsche und Grüße überbrachte der Buchauer Kommandant Klaus Merz, auch in seiner Eigenschaft als stellvertretender Kreisbrandmeister. Merz fand die Anschaffung des MTW als gute Sache, zumal die Betzenweiler damit sicherer und effizienter Einsatzstellen anfahren könnten. Aber auch die Jugendfeuerwehr könne bei Fahrten zu verschieden Anlässen davon profitieren. Merz dankte aber auch dem Betzenweiler Gemeinderat für die Anschaffung, zeige dies doch, dass die Gemeinde hinter ihrer Feuerwehr stehe. Während die Musiker dann mit dem Frühschoppenkonzert fortfuhren, konnte das neue Fahrzeug von den Gästen genauer in Augenschein genommen werden.