Betrüger geben sich als Polizisten aus

Eine Seniorin in Betzenweiler hat am Dienstag und Mittwoch Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten. Bei den Anrufern handelte es sich um eine Frau und einen Mann. Sie teilten mit, dass in Betzenweiler Einbrecher unterwegs seien. Die falschen Polizisten boten an, das Vermögen der Frau sicher zu verwahren. Sie forderten die Frau dazu auf, eine größere Summe Geld von ihrem Konto abzuheben und zu Hause bereit zu halten. Die Seniorin handelte richtig und erzählte Angehörigen von den Anrufen. Die durchschauten die betrügerischen Absichten der Anrufer und informierten die Polizei.

Die Opfer werden meistens anhand von Telefonbucheinträgen ausgewählt, teilt die Polizei mit. Die Täter suchen dort gezielt nach Einträgen mit Vorname und Adresse. Die Polizei empfiehlt: Seien Sie vorsichtig bei unbekannten Anrufern. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder aushorchen. Legen Sie den Hörer auf, wenn ihnen etwas merkwürdig erscheint. Werden Sie angerufen, stellen Sie gezielt Fragen an den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen. Notieren Sie sich die auf dem Display angezeigte Rufnummer. Betrüger können diese Nummern manipulieren. Die Polizei verwendet die 110 nicht für Anrufe. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter. Sprechen Sie nicht am Telefon über ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. Informieren Sie auch Ihre Bank über solche Anrufe.

Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder die örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie dabei nicht die Rückruffunktion.