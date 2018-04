In Betzenweiler bedienten sich über die Osterfeiertage Diebe bei einer Firma. Am Dienstag gegen 9 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer Firma in der Reckstraße den Diebstahl fest. Unbekannte hatten zwischen Gründonnerstag und Dienstag 15 Gitterboxen gestohlen. Die Polizisten vom Polizeiposten Bad Schussenried haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Gitterboxen wiegen pro Stück ungefähr 80 Kilogramm. Zum Abtransport der Beute muss ein großes Fahrzeug verwendet worden sein. Bei der Suche nach den Dieben hofft die Polizei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden deshalb gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Schussenried, Telefon 07371/9380 zu melden.