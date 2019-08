Am Autobahnkreuz Memmingen ist am Wochenende wieder viel los gewesen. Mehrere Staus waren die Folge. Unachtsame Verkehrsteilnehmer oder zu geringer Abstand führten dabei zu mehreren Auffahrunfällen. So auch am Sonntag. Bei insgesamt drei Unfällen wurde laut Polizeibericht eine Person leicht verletzt, es entstand jedoch Sachschaden von rund 40 000 Euro.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ereigneten sich außerdem auf regennasser Fahrbahn im Bereich der Autobahnen rund um Memmingen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zwei Verkehrsunfälle. Die Autofahrer verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und schleuderten in die Schutzplanken. Dabei war aber lediglich Sachschaden von rund 12 000 Euro entstanden.