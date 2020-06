Wohnbauprojekt in Berkheim nimmt Formen an

Ein Wohnbauprojekt der Wild Projektentwicklung in Berkheim nimmt immer weiter Formen an. Das teilt das Unternehmen Max Wild in einer Pressemeldung mit. Wie es in der Mitteilung heißt, sind in Berkheim 27 Wohnungen mit „Service-Wohnen“, eine Tagespflegestation sowie vier Doppelhaushälften geplant.

„Service-Wohnen“ bedeutet, dass die zukünftigen Bewohner einen Hausnotruf in ihrer Wohnung haben und zudem weitere Leistungen wie einen Einkaufsservice dazubuchen können. Die Leistungen werden von Illersenio, einem Caritas-Ableger und regionaler Partner der Wild Projektentwicklung, angeboten. Bis Anfang 2021 soll laut Pressemitteilung mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Die Wild Projektentwicklung ist eine Tochterfirma der Max Wild GmbH. Eines ihrer Ziele ist es, brachliegenden Gebäuden und Flächen eine neue Zukunft schenken. Es sollen vor allem regional neue Lebens- und Wohnräume geschaffen werden. Bei der Projektplanung sei es der Firma wichtig, nachhaltig, umweltbewusst und verantwortungsvoll mit den bestehenden Gegebenheiten umzugehen, heißt es in der Mitteilung.

Die anstehenden Projekte, darunter auch das Bauprojekt in Berkheim, werden von Neueinstellungen im Unternehmen Max Wild begleitet. Zwei neue Projektentwickler, Josef Staller und auch bald Stefan Geiger, kümmern sich federführend um die Umsetzung der zukünftigen Projekte. Sie haben ihren Bürositz in der Ortsmitte von Berkheim. Neben Hochbauprojekten beschäftigt sich das Team der Projektentwicklung auch mit Baulandentwicklungen und weiteren Themenfeldern.