Wirtschaftsministerin setzt auf Technologie und Innovation

Nicole Hoffmeister-Kraut (48), stammt aus der Balinger Familie Kraut, den Eigentümern des Unternehmens Bizerba. Sie ist eine Seiteneinsteigerin in der Politik, zog 2016 erstmals in den Landtag ein – und wurde daraufhin gleich Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in der grün-schwarzen Landesregierung. CDU-Mitglied ist sie seit 2009. Hoffmeister-Kraut ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt mit ihrer Familie in Balingen.