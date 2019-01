„Wir stehen vor vielen Herausforderungen“

Die Einweihung der neuen Ortsmitte ist der Höhepunkt der Gemeinde Berkheim 2018 gewesen. Im SZ-Jahresinterview spricht Bürgermeister Walther Puza außerdem über das Vorbild Sandro Cortese, die Kampagne „Wir sind Berkheim“ und die Bürgermeisterwahl.

Herr Puza, Berkheim hat einen Weltmeister: Sandro Cortese. Wie stolz sind Sie als Bürgermeister, einen solchen Ausnahmesportler in der Gemeinde zu haben?

Sehr stolz! Sandro Cortese ist nicht nur ein disziplinierter, ehrgeiziger, ausdauernder, weltgewandter und gleichzeitig bodenständig gebliebener, erfolgreicher und herzlicher Mensch, er ist damit auch ein wunderbares Vorbild. Wir sind treue Fans von ihm – das hat unsere Weltmeisterparty Ende November gezeigt. Da war so eine herzliche Atmosphäre zu spüren und alle waren voll der Freude. Sandro Cortese trägt nicht nur unseren Namen in die Welt hinaus und macht Berkheim dadurch ein bisschen berühmt, er ist auch ein Vorbild mit Berkheimer Hintergrund: Schau, das kannst Du erreichen, wenn Du aus Berkheim kommst. Du kannst weltweit erfolgreich sein und doch verwurzelt bleiben im Dorf.

Im Kindergarten „Bei der alten Eiche“ ist der Erweiterungsbau eingeweiht worden. Wie wichtig war dieser Schritt?

Die Betreuung und Bildung der Kinder gehört zu unseren wichtigsten Aufgaben. Von den Kindern hängt die Zukunft unserer Gemeinde ab. Gleichzeitig ist diese Aufgabe nie erledigt. Wir können hier immer nur wenige Jahre vorausschauen. Nun war es so, dass wir nicht nur höhere Geburtenzahlen zu verzeichnen hatten, sondern auch die Nachfrage nach Ganztagesbetreuung stetig gestiegen ist. Eine fünfte Gruppe musste her. Zudem haben wir alle Gruppen auf das Ganztagesmodell umgestellt. Durch diese Vereinheitlichung konnten wir wiederum unser teiloffenes Konzept verwirklichen, was es den Kindern ermöglicht, eigenständig zu wählen, mit was sie sich beschäftigen. Entgegen unserer Planung ist die fünfte Gruppe keine Kleingruppe geblieben, sondern gleich mit 25 Plätzen gestartet. Wir sehen also, wie wichtig die Erweiterung war. Glücklicherweise konnten wir auch Mitarbeiterinnen finden – ich bin froh, dass wir es sogar geschafft haben, nun auch im Kindergarten ein ergotherapeutisches Angebot machen zu können. In der Kinderkrippe haben wir das ja bereits seit fünf Jahren und damit gute Erfahrungen gemacht.

Jahrelang haben Interessenten in Berkheim auf neue Bauplätze warten müssen, 2018 ist etwas Bewegung in die Thematik gekommen. Was hat sich alles getan?

Wir haben im vergangenen Jahr mit der Erschließung des Baugebietes „Im Brühl“ in Berkheim starten können. Zudem wurde Baurecht für das Baugebiet „Bonlanden Süd II“ geschaffen. Zur Erschließung steht nun im Frühjahr auch das Baugebiet „Silcherstraße“ in Berkheim an. Insgesamt konnten wir im vergangenen Jahr also die Voraussetzungen für rund 70 Bauplätze schaffen. Die Zahl der Bewerbungen auf dem Portal baupilot.com ist freilich um ein Vielfaches höher. Deswegen sind wir auch immer an der Innenverdichtung dran. So hat die Gemeinde das frühere Raiffeisenbank-Areal in Berkheim erworben. Mit dessen Entwicklung wird sich der Gemeinderat in den kommenden Monaten beschäftigen – Themen wie seniorengerechtes Wohnen und sozialer Wohnungsbau sind dabei zu bedenken.

Wie sieht es in diesem Bereich beim Gewerbe aus?

Seit Jahren haben unsere Betriebe auf ein neues Gewerbegebiet gewartet. Als Gemeinde ohne zentralörtliche Funktion haben wir uns auf das heimische Gewerbe zu konzentrieren. Was wir ausweisen, entspricht also immer dem Bedarf der in der Gemeinde ansässigen Betriebe und wird deswegen umgehend genutzt. Wir schaffen keine Brachen und zerstören dafür unnötig die Natur. Schon vor Jahren wurde festgestellt, dass eine Gewerbeentwicklung nur in Illerbachen möglich ist. Ich bin daher sehr froh, dass wir diese Fläche den Gewerbetreibenden nun endlich zur Verfügung stellen können.

Wie läuft es derzeit mit der Kampagne „Wir sind Berkheim“?

Die Kampagne zieht sich ja durch unser ganzes Gemeindeleben und nützt zudem die verschiedensten Kanäle, um die Bürger zu erreichen. Vor Weihnachten haben wir auf unserer Litfaßsäule Weihnachtswünsche an alle gesendet und auf unsere Gemeindechronik als Weihnachtsgeschenk hingewiesen. Zurzeit befinden wir uns zudem in einer dreimonatigen Testphase in Hinblick auf die sozialen Netzwerke. Zwar sollte es für alle Pflicht sein, das Mitteilungsblatt zu lesen, um über das Laufende informiert zu sein und sich beteiligen zu können. Dies ist vermutlich nicht der Fall. Wir wollen aber, dass möglichst viele über das Gemeindeleben informiert sind und angeregt werden, sich zu beteiligen. Also prüfen wir in der Testphase die Reichweite von Facebook und Instagram sowie die damit verbundenen Kosten. Ein weiterer Schritt wird die Umgestaltung des Mitteilungsblattes sein. Wir sind also ständig damit beschäftigt, die Bürger zu motivieren, sich am Gemeindeleben zu beteiligen.

Welche Themen standen 2018 noch maßgeblich auf der Agenda?

14 Jahre durften wir jetzt im Ortskern von Berkheim die Förderung aus dem Landessanierungsprogramm genießen. Da hat sich 2018 noch viel getan entlang der Ortsdurchfahrt. Wir dürfen wirklich stolz sein auf das Erreichte und dankbar. Höhepunkt für uns alle dürfte die Einweihung der neuen Ortsmitte gewesen sein – nicht zuletzt auch wegen des Gemeinde-Kunst-Projektes, das wir an diesem Tag mit 47 Beiträgen gemeinsam vollendet haben. Im November durften wir uns dann nach gut drei Jahrzehnten Vorarbeit auf die Veröffentlichung des ersten Teils der Gemeindechronik freuen. Unserem Chronisten Alfred Rauß wurde aus diesem Anlass die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde Berkheim verliehen. Das Thema Breitband hat uns das ganze Jahr über beschäftigt: Zum einen wurde das Kabel für Bonlanden und Illerbachen gelegt – Ende Mai soll die zeitgemäße Geschwindigkeit buchbar sein –, zum anderen haben wir es glücklicherweise geschafft, auch für Eichenberg in eine Netzbetriebsausschreibung zu kommen. Weiterhin kämpfen wir darum, dass der von der Telekom angekündigte Ausbau von Berkheim endlich durchgeführt wird. Nachdem wir den elektrischen Bürgerbus, den wir vor ein paar Jahren als Modellkommune für die Nutzung der Elektromobilität im Ländlichen Raum eingeführt hatten, nach Ablauf des Versuches aus Kostengründen nicht mehr halten konnten, durften wir uns im letzten Jahr über die Spende eines VR-Mobiles freuen. So haben die Bürger heute wieder die Möglichkeit, sich bei Bedarf von unseren Ehrenamtlichen fahren zu lassen. Auch wenn wir hier auf dem Land nicht so bald ohne Auto auskommen, sind solche Modelle der gemeinsamen Nutzung eines Fahrzeuges doch ein erster guter Schritt.

Seit 2015 ist Ihre Gemeinde Partner des European Energy Awards. Wo steht Berkheim hier im Moment?

Zum Jahresende haben wir das Audit zum European Energy Award durchgeführt. Mit dem Ergebnis wird der Gemeinde nun offiziell bestätigt, dass unser jahrelanges Engagement zum Klimaschutz und zur Energieeffizienz beiträgt. Ich freue mich sehr, dass uns im Februar in Tübingen dieser europäische Preis verliehen wird. Maßgeblich hat dazu die Nahwärmeversorgung Berkheim beigetragen, in deren Flexibilisierung wir im vergangenen Jahr gut eine Million Euro investiert haben. Heute sind fast 180 Gebäude an diese umweltfreundliche Heizung angeschlossen, darunter alle Großverbraucher – mit den neuen Baugebieten und der Sanierungsmaßnahme im Bereich der Wielandstraße wird in diesem Jahr die 200-er-Marke geknackt.

2019 steht in Berkheim die Bürgermeisterwahl an, Sie stellen sich wieder zur Wahl. Wie blicken Sie dem 24. März entgegen?

Vor bald acht Jahren haben die Bürger mich als Auswärtigen aus einem großen Bewerberfeld als neuen Bürgermeister ausgewählt. „Mit Freude für Berkheim“, so lautete damals mein Motto und das lebe ich noch heute. Mit meiner Familie bin ich ein Teil der Gemeinde geworden – unser Lebensmittelpunkt ist Berkheim, unsere Kinder sollen hier groß werden und Berkheimer sein. Wir haben in den letzten Jahren in unserer Gemeinde gemeinsam viel erreicht. Es wäre mir die größte Freude und Ehre, in einer zweiten Amtszeit Begonnenes zu Ende führen und Neues angehen zu dürfen. Wir stehen vor vielen großen Herausforderungen, die ich gerne mit den Mitbürgern, dem Gemeinderat, der Verwaltung und allen Mitarbeitern der Gemeinde meistern möchte. Deswegen habe ich meine Bewerbung zum frühestmöglichen Zeitpunkt abgegeben und blicke jetzt mit Freude und natürlich auch Aufregung der Wahl entgegen.

Welche weiteren wichtigen Themen stehen in diesem Jahr an?

Im Frühjahr erwarten wir erste Ergebnisse bezüglich unseres Starkregenkonzepts. Daraus werden sich Maßnahmen ableiten lassen, wie wir unsere Ortschaften vor solchen Unwettern schützen können. Mitte des Jahres erwarten wir den Anschluss an das Gruppenklärwerk der Stadt Memmingen zusammen mit den Gemeinden Erolzheim und Kirchdorf. In Bonlanden und Berkheim werden wir daher die Technik in den Pumpwerken auf den neuesten Stand bringen. In Bonlanden haben wir den Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße nach Kirchdorf ab der Ulmer Straße bis zur Gemarkungsgrenze einschließlich eines Fußwegs in der Ortslage angedacht. Das wollen wir mit dem Bau einer neuen Wasserleitung in der Kirchdorfer Straße verbinden und der Verbesserung der Regenwasserableitung in der Kreuzstraße. Wenn wir für Illerbachen ein geeignetes Förderprogramm finden, könnten wir hier die Entwicklung der Ortsmitte angehen. Vor Jahren hat die Gemeinde dafür bereits eine alte Hofstelle erworben. Das Jahr 2019 wird also wieder sehr spannend.