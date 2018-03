WFV-Verdienstmedaille in Silber für Erich Lämmle und Fritz Gerster

Erich Lämmle ist beim Bezirkstag des Fußballbezirks Riß in Berkheim als Bezirksspielleiter verabschiedet worden. In dieser Funktion war der 74-Jährige vom SV Ringschnait acht Jahre lang tätig. Darüber hinaus war er zwölf Jahre lang Staffelleiter der Kreisliga A I und A II. Seit 1967 ist er als Unparteiischer aktiv, kürzlich wurde er zum Ehrenmitglied der Schiedsrichtergruppe Riß ernannt. Lämmle wird dem Bezirk als DFBnet-Berater weiter erhalten bleiben. Als Nachfolger des bisherigen Bezirksspielleiters wurde Hubert Übelhör vom SV Reinstetten einstimmig gewählt.

Ebenfalls verabschiedet wurde Fritz Gerster als Vorsitzender des Bezirkssportgerichts, der er sechs Jahre gewesen ist. Der 64-Jährige vom TSV Attenweiler war insgesamt 18 Jahre lang im Bezirkssportgericht tätig, seit 1996 ist er zudem Schiedsrichter. Vorsitzender des Bezirkssportgerichts ist künftig Marc Richter (TSV Ummendorf), der einstimmig gewählt wurde, in Berkheim aber krankheitsbedingt nicht vor Ort sein konnte. Richter war bislang der Stellvertreter von Fritz Gerster. Für ihre Verdienste um den Fußballsport wurden Lämmle und Gerster in Berkheim mit der Verdienstmedaille des Württembergischen Fußballverbands (WFV) in Silber ausgezeichnet.