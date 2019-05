Weshalb der Berkheimer CDU-Vorsitzende für eine andere Liste kandidiert

Wenn am Sonntag ein neuer Kreistag gewählt wird, ist auch der Berkheimer Alexander Schreiner unter den Kandidaten zu finden. Der 31-Jährige kandidiert im Wahlbezirk Stadt Biberach für die Liste „Aktiv, jung, politisch“. Dabei ist Schreiner Vorsitzender der CDU Berkheim. Warum steht er nicht auf der CDU-Kreistagsliste in seinem Heimatwahlbezirk Illertal, sondern auf der Biberacher Liste einer Wählervereinigung, die von sich sagt, sie sei eine „offene Gruppierung junger Menschen“ und „keiner Partei zuzuordnen“? Die „Schwäbische Zeitung“ hat nachgefragt.

„Ich war schon immer politisch interessiert“, sagt Schreiner. Doch lange war der Berkheimer in keiner Partei aktiv. Nach der vergangenen Bundestagswahl, auf die eine schwierige Koalitionsbildung folgte, änderte sich das. „Die Bundestagswahl war für mich ausschlaggebend“, sagt Schreiner. Er sei schon immer CDU-Wähler gewesen, im Februar 2018 sei er in die Partei eingetreten. Wenige Monate später, auf dem Kreisparteitag in Eberhardzell-Mühlhausen Mitte November, sei er dann gefragt worden, ob er nicht den Vorsitz des CDU-Gemeindeverbands Berkheim übernehmen wolle. Zu diesem Zeitpunkt war noch Georg Ziesel Vorsitzender. „Sie haben seit Jahren nach einem Nachfolger für Georg Ziesel gesucht“, sagt Schreiner. Nach zwei Wochen Bedenkzeit sagte er zu. Anfang Dezember 2018 wählten ihn die Mitglieder der CDU Berkheim zu ihrem neuen Vorsitzenden. Nicht nur er selbst sei neu im Vorstand gewesen, sondern auch alle anderen Vorstandsmitglieder, berichtet Schreiner. „Es wurde ein komplett neuer Vorstand gewählt, es war ein Generationenwechsel.“

Auch eine Kandidatur auf der Kreistagsliste der CDU konnte sich der frischgebackene Vorsitzende vorstellen. „Die CDU-Kreistagsliste war im Gespräch“, gibt Schreiner zu. „Doch für Berkheim standen schon zwei Kandidaten fest: Walther Puza und Gertrud Fischer.“ Puza ist Bürgermeister von Berkheim und bereits CDU-Kreisrat, Fischer ist Berkheims stellvertretende Bürgermeisterin und Gemeinderätin. „Ich hatte schon Interesse zu kandidieren, aber in einer kleinen Gemeinde wie Berkheim würden wir uns gegenseitig behindern“, sagt Schreiner.

Liste tritt erstmals an

In dieser Situation sprach ihn Carina Mäschle an. Sie ist Mitglied des Kreisvorstands der Jungen Union, der Jugendorganisation der CDU. Von ihr ging laut Schreiner die Initiative für die Liste „Aktiv, jung, politisch“ aus. Das ist eine neue Liste, die bei dieser Kreistagswahl zum ersten Mal in den Wahlkreisen Laupheim und Stadt Biberach antritt. Die Liste beschreibt sich selbst als „unabhängig“, einzige Gemeinsamkeit der Kandidaten ist ihr Alter zwischen 18 und Anfang 30. Mäschle habe ihn gefragt, ob er nicht auch für die Liste kandidieren wolle, erzählt Schreiner. Er zögerte zunächst. „Ich hatte meine Bedenken, eben auch weil ich CDU-Vorsitzender bin.“

Doch schlussendlich entschied er sich für die Kandidatur. „Ich wollte mich engagieren. Der Altersdurchschnitt des Kreistages liegt bei 59 Jahren. Ich finde es wichtig, dass auch Jüngere in den Kreistag kommen“, sagt der 31-Jährige. Ein weiterer Grund für seine Kandidatur sei die räumliche Trennung gewesen. „Ich trete nicht in Berkheim an, sondern in Biberach, das ist räumlich weit genug weg. Ich wollte niemanden behindern oder mir selbst im Weg stehen.“

Geteilter Wahlkampf

Im Wahlkampf engagierte sich Schreiner aktiv für die Liste „Aktiv, jung, politisch“. Aus dem Wahlkampf in seinem Heimatort Berkheim für die CDU-Kreistagsliste und die CDU-Liste für den Berkheimer Gemeinderat hielt er sich bewusst raus und überließ ihn seinen Vorstandskollegen. Anders sah es beim Wahlkampf für die Europawahl aus. An diesem beteiligte sich der CDU-Vorsitzende. Umgekehrt seien auch die Kandidaten der Liste „Aktiv, jung, politisch“ auf sich allein gestellt gewesen. „Es war klar, wir bekommen keine Unterstützung von der CDU oder von der Jungen Union“, sagt Schreiner.

Auf die Frage, wie das Verhältnis zur CDU-Kreistagsfraktion aussehen wird, sollte er für seine Liste in den Kreistag einziehen, antwortet der Berkheimer: „Das ist noch offen.“