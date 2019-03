Walther Puza bleibt Bürgermeister in Berkheim

Walther Puza ist auch in den kommenden acht Jahren Bürgermeister der Gemeinde Berkheim. Bei der Wahl am Sonntag holte der Amtsinhaber 92,4 Prozent der Stimmen. Auf Herausforderin Ilona Maier, die nicht vor Ort war, entfielen 6,3 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,6 Prozent. „Ich bin sehr froh und glücklich, dass es so ausgegangen ist“, sagte Puza nach der Bekanntgabe des Ergebnisses.

Punkt 18.45 Uhr wurde das Ergebnis im Sitzungssaal des Berkheimer Rathauses an die Wand projiziert, Applaus brandete auf und der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses Jürgen Link trug die Zahlen im Einzelnen vor. So bekam Walther Puza von den Berkheimern 970 Stimmen (92,4 Prozent), Ilona Maier 66 (6,3 Prozent). 14 Stimmen gingen an Sonstige (1,3 Prozent), die Wahlbeteiligung lag bei 48,6 Prozent.

Storrer: „Sehr gutes Ergebnis“

Manfred Storrer vom Kommunaldezernat des Landratsamts gratulierte Walther Puza zu diesem „eindeutigen Ergebnis“ und betonte, dass es wichtig sei, bei einer solchen Wahl vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Schließlich benötige der Amtsinhaber die Bestätigung und den Rückenwind für die weiteren Aufgaben. „Berkheim hat klar gewählt, das ist ein sehr gutes Ergebnis“, sagte Storrer.

Bürgermeister-Stellvertreterin Gertrud Fischer sagte, dass Walther Puza gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Verwaltung in den vergangenen Jahren viel bewegt habe. Sie nannte exemplarisch das neue Rathaus, die neue Ortsdurchfahrt und neue Wohn- sowie Industriegebiete. Und auch die nächsten Projekte seien bereits umrissen: Unter anderem der Bau eines Feuerwehrgerätehauses und der Ausbau der örtlichen Nahwärme.

Ehe Walther Puza das Wort ergriff, spielte der Musikverein Berkheim dem alten und neuen Bürgermeister ein Ständchen. Puza sagte dann – Sohn Max war auf dem Arm des Papas an diesem Abend im Übrigen ein treuer Begleiter – dass der Tag für ihn trotz des deutlichen Ergebnisses „ganz schön aufregend“ gewesen sei. Er sei froh, dass er die kommenden acht Jahre so weiter machen dürfe – in der Gemeinde, in der er auch sein „Familienglück“ gefunden habe. „Es ist wunderschön, dass wir weiterhin hier bleiben dürfen.“ Nach weiteren zwei Stücken des Musikvereins durfte Walther Puza zahlreiche Glückwünsche entgegennehmen. Unter den Gratulanten war auch sein Amtsvorgänger Michael Sailer und die Bürgermeisterkollegen Irene Brauchle (Rot an der Rot), Jochen Ackermann (Erolzheim), Rainer Langenbacher (Kirchdorf) und Thomas Wonhas (Tannheim).