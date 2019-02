Wald wird mit Eiche, Buche und Fichte aufgeforstet

Sonja Wagner vom Forstrevier Erolzheim hat dem Gemeinderat Berkheim am Montag den Waldwirtschaftsplan für das laufende Jahr vorgestellt und einen Forstbericht abgegeben. Wagner berichtete, was in den Berkheimer Wäldern vergangenes Jahr passierte, wie die aktuelle Lage auf dem Holzmarkt ist und wo in diesem Jahr aufgeforstet werden soll.

2018 sei von einem warmen Frühjahr und einem warmen Sommer mit wenig Niederschlägen geprägt gewesen, berichtete Sonja Wagner – ideale Bedingungen für den Borkenkäfer. Europaweit sei deshalb fiel Käferholz angefallen, was den Holzpreis spürbar beeinflusst habe. Pro Festmeter, so Wagner, müsse man beim Käferholz mit mindestens 30 Euro Abschlag rechnen. In Berkheim seien im vergangenen Jahr 300 Festmeter Käferholz und 400 Festmeter Sturmholz angefallen. Auch mit Blick auf den gesunkenen Holzpreis sei kein weiterer „normaler“ Einschlag erfolgt.

Für 2019 ist laut Sonja Wagner eine Pflanzung im Ulmer Ghau auf einer Fläche von 0,85 Hektar vorgesehen: 60 Prozent Stieleichen sowie jeweils 20 Prozent Hainbuche und Fichte. Wenn der Holzpreis in Ordnung sei, werde gegebenenfalls noch eine Durchforstung gemacht. Aktuell sehe der Wirtschaftsplan ein Plus von knapp 5000 Euro vor. Auf die Frage aus dem Gemeinderat, bis wann Wagner mit dem Eichenprozessionsspinner in der Region rechne, entgegnete diese, noch in diesem Jahr. In welchem Ausmaß oder welcher Häufigkeit, müsse aber abgewartet werden. Der Gemeinderat nahm den Forstbericht zur Kenntnis. Außerdem wurde angeregt, mal wieder eine Waldbegehung zu machen.