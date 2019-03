Wahl in Berkheim: Sie kandidiert wegen des Klosters

Sie fordert Berkheims amtierenden Bürgermeister Walther Puza heraus: Ilona Maier tritt bei der Wahl am 24. März an. „Ich bin eine Frau, die Power hat, kreativ ist und sich durchsetzen kann“, kündigt die 42-Jährige aus Höchenschwand (Landkreis Waldshut) im telefonischen Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ an. Sie möchte mit Themen wie Nahversorgung, Wohnen und Bürgernähe punkten.

„Mich faszinieren Orte, die ein Kloster haben“, begründet Ilona Maier ihre Kandidatur und verweist auf das Franziskanerinnen-Kloster in Bonladen. Sie habe die Ausschreibung über den Bürgermeisterposten in Berkheim im Staatsanzeiger gelesen: „Berkheim war meine erste Wahl.“ Dass sie sich derzeit in Aichwald (Landkreis Esslingen) um dasselbe Amt bemüht, möchte sie am liebsten unerwähnt lassen. „Ich hatte mich dort beworben, weil es zunächst so aussah, als ob es keinen Kandidaten gibt“, sagt die Hausfrau, als sie mit dem Zug auf dem Weg zur Kandidatenvorstellung der Esslinger Zeitung ist. Auf dem Podium in Aichwald äußerte sie laut der Zeitung: „Jetzt bin ich hier und jetzt will ich es werden.“

Nach eigenen Angaben hat sie „etwas Jura, Theologie und Ethnologie studiert“, nachdem sie sich als Fremdsprachkorrespondentin in englischer und französischer Sprache fortgebildet hatte. Unter anderem führte sie zwei Jahre ein eigenes Reisebüro, arbeitete zwei Jahre als Verkäuferin und ähnlich lange als Nachhilfelehrerin. Laut ihrem Lebenslauf ist sie derzeit Hausfrau, ledig und hat keine Kinder. Würde sie, sofern sie gewinnt, ihren Wohnsitz ins Illertal verlagern? „Logisch würde ich nach Berkheim ziehen“, entgegnet sie.

Einen amtierenden Bürgermeister herauszufordern sei vielleicht nicht „die feine Art“, aber sie wolle den Bewohnern beweisen, dass auch eine Frau den Posten ausführen kann. Dieser Job bringe ein „Ansehen“ mit sich und zeichne sich durch „eine gewisse Kooperation“ mit dem Gemeinderat aus. Sie habe „gute und kreative“ Ideen. Anstatt des angedachten altersgerechten Wohnens in der Ortsmitte könnte sie sich auch einen Discounter mit „Wohnungen obendrauf“ vorstellen.

Tourismus soll Geld bringen

Auch möchte sie einen Briefkasten oder eine App ähnlich der in Tübingen etablieren, damit die Bürger Wünsche und Kritik äußern könnten: „Ich möchte es jedem Recht machen.“ Laut ihren Freunden sei sie eine Frau, die Probleme „clever löst“. Wichtig seien ihr zudem stabile Finanzen. Für die Illerbacher möchte sie ein geeignetes Förderprogramm finden, um die Entwicklung der Ortsmitte angehen zu können. Darüber hinaus soll „vor allem der Tourismus Geld in die Kasse bringen“.

Da es keine Vorstellung gibt, bei der sich beide Kandidaten präsentieren können, möchte sie bei ihrem Wahlkampf „auf die Medien“ setzen. Bislang habe sie nicht vor, einen Vororttermin anzubieten. Sie müsse nicht „um Stimmen betteln“, Bürger könnten ihr eine E-Mail schreiben. Die Adresse hierfür müsse sie noch einrichten, sagt die 42-Jährige. Sollte sich eine größere Gruppe eine Vorortbesuch ihrerseits wünschen, würde sie nach Berkheim kommen.