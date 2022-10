Vorfall im Kreis Biberach: Polizei schießt bewaffneten Mann ins Bein

In Berkheim hat die Polizei am Sonntag einen bewaffneten Mann durch Schuss ins Bein gestoppt und verletzt. Laut einer gemeinsamen Mitteilung des Landeskriminalamts Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Ravensburg trank am Sonntagabend (9. Oktober) nach Zeugenangaben ein 25-Jähriger in einer Gaststätte in Berkheim große Mengen Alkohol. In dieser Gaststätte arbeitet er seit drei Jahren als Koch. Der 25-Jährige beschloss, mit dem Auto wegzufahren, und forderte eine Angestellte auf, ihm den Autoschlüssel auszuhändigen. Das verweigerte diese zunächst. Der Mann zückte ein Messer, sodass die Angestellte ihm die Schüssel übergab.

Der 25-Jährige fuhr davon, kehrte jedoch kurz darauf zur Gaststätte zurück. Als er erneut wegfahren wollte, versuchten zwei Gäste, ihn daran zu hindern. Der 25-Jährige ließ sich jedoch nicht von seinem Vorhaben abbringen und rammte ein Auto.

25-Jähriger ging mit Messer auf Beamte los

Gegen 0.20 Uhr traf eine Polizeistreife ein. Der Mann ging mit einem Messer in der Hand auf die Beifahrerseite des Streifenwagens los, beschädigte den Seitenspiegel und die Seitenscheibe. Die Polizisten setzten zurück und verließen das Fahrzeug. Die Beamten setzten nach mehrfacher Aufforderung, das Messer wegzulegen, Pfefferspray ein.

Der 25-Jährige ging weiter mit dem Messer auf einen Beamten los. Einer der Beamten schoss daraufhin dem Angreifer in den Oberschenkel. Der zwischenzeitlich eingetroffene Rettungsdienst versorgte die Wunde des 25-Jährigen und brachte ihn in das Klinikum Memmingen, in dem er sich momentan weiterhin befindet. Sein Gesundheitszustand ist stabil, es besteht keine Lebensgefahr. Die Beamten sind unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete zunächst die vorläufige Festnahme an. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernahm die Ermittlungen zum polizeilichen Schusswaffengebrauch.