Voltigier-Gala in Berkheim am 1. Dezember

Der Voltigier- und Reitverein Memmingen veranstaltet zum Saisonabschluss am Samstag, 1. Dezember, eine Voltigier-Gala unter dem Motto „Reise um die Welt“. Beginn ist 17 Uhr im Bücheleweg 7 in Berkheim, Einlass ab 16.30 Uhr.

Die Sportler der Nachwuchs- und Turnierteams zeigen laut Ankündigung ihr Können auf dem Pferd, am Boden und in der Luft und entführen die Zuschauer auf eine Reise durch die verschiedensten Länder unserer Erde. Dabei werden sie zusätzlich von Tänzerinnen und Reitern unterstützt. Der Eintritt kostet für Erwachsene ab 16 Jahren fünf Euro, Kinder bis 15 Jahre zahlen drei Euro. Bis zum Alter von drei Jahren ist der Eintritt frei. Karten gibt es an der Tageskasse.