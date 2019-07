Vierklässler spenden ihre Schulranzen

Auch in diesem Jahr haben die scheidenden Viertklässler der Berkheimer Grundschule ihre Schulranzen gespendet. Die nicht mehr benötigten Ranzen wurden wieder frisch befüllt und für bedürftige Kinder liebevoll hergerichtet. Die Schüler unterstützen damit die Aktion „Hoffnung für Kasachstan“. Die Ranzen werden zu Hildegard Schäfer von „Hoffnung für Kasachstan“ nach Ochsenhausen gefahren. Hildegard schickt die Ranzen dann in der darauffolgenden Woche mit einem Lastwagen mit nach Kasachstan. Sie berichtet von strahlenden Augen der Kinder, die in der Vergangenheit die Spenden bekommen haben und sehr dankbar dafür sind. Foto: privat