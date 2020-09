Vier Podestplätze für AMC-Nachwuchs

Vier Podestplätze hat der Trial-Nachwuchs des AMC Biberach beim zweiten Lauf des ADAC-E-Kids-Cups auf dem Motorsportgelände des MSC Berkheim erreicht. In der Klasse eins (Könner) verbuchte Marco Laure Platz zwei. In der Klasse drei (Einsteiger) fuhren drei AMC-Fahrer bei ihrer allerersten Veranstaltung auf das Podest: Julian Kohler wurde Erster, Emilia Wild wurde Zweite und Johannes Maier wurde Dritter. Ausrichter des Laufs war der AMC Biberach.

Das Elektrotrial-Konzept des ADAC Württemberg für Fahranfänger geht in die zweite Runde. Coronabedingt finden in diesem Jahr später als ursprünglich geplant insgesamt noch vier Läufe statt. Da sich insgesamt 31 Starter für den zweiten Lauf angemeldet hatten, entschloss sich der AMC kurzfristig, eine Sektion mehr zu bauen. So gab es sechs Sektionen und vier Runden für die Fahrer zwischen sechs und zwölf Jahren zu absolvieren. Dadurch konnte auch mehr auf Abstand gegangen werden. Der in Sektion eins und zwei liegende Kies war für die Kinder zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, der Schwierigkeitsgrad schien aber zu passen. Vier Sektionen waren im kiesigen Teil des Geländes angesiedelt. Eine kleine Zwischenstrecke führte zu zwei weiteren Sektionen entlang der Motocross-Strecke.

AMC-Quartett absolviert Wettkampfpremiere

In der Einsteiger-Spur absolvierten vier AMC-Fahrer ihre Wettkampfpremiere: Raphael Dziubaty, Johannes Maier und Julian Kohler teilten sich das AMC-eigene Elektrotrial-Motorrad. Raphael Dziubaty erreichte Rang sieben und Johannes Maier Platz drei. Emilia Wild legte eine Nullrunde hin, aber auch eine mit mehreren Fehlerpunkten, sodass es letztlich zu Platz zwei reichte. Es gewann Julian Kohler. In der Spur der Fortgeschrittenen fuhr AMC-Zugang Madlen Nägele auf Platz sechs.

In der Spur der Könner war Marco Laure unterwegs. Er stellte sein Können mit zahlreichen Nullsektionen unter Beweis, wobei er in Runde eins noch leichte Anlaufschwierigkeiten hatte. Eine fehlerfreie dritte Runde konnte seine zwei Fünfer nicht ausgleichen. Sie kosteten ihn den ersten Platz und er wurde insgesamt Zweiter. Die nächste Veranstaltung findet an kommenden Sonntag in Frickenhausen statt.