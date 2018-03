Viel Raum zum Wohlfühlen

Im Kindergarten „Bei der alten Eiche“ in Berkheim ist am Sonntag der 300 Quadratmeter große Erweiterungsbau eingeweiht und den zahlreichen Besuchern vorgestellt worden. Berkheims Bürgermeister Walther Puza, Kindergartenleiterin Verena Weixler und die Architekten Karin Dettmar und Edmund Mauerer hießen die großen und kleinen Gäste in den neuen Räumlichkeiten des 2014 zunächst sanierten und nun ausgebauten Kindergartens willkommen.

Der ökumenischen Segnung der neuen Räume durch Pater Albert und Pfarrerin Ulrike Ebisch folgte ein unterhaltsamer Tag der offenen Tür. Die Kinder des Kindergartens, der Elternbeirat und das Kindergartenteam sorgten für ein gelungenes Unterhaltungsprogramm mit Musik, Tombola, Buttonmaschine, Popcorn und Kinderschminken.

Der neue Anbau bietet den Kindern nun viel freien Raum, um ihren Interessen nachzugehen und sich zu entfalten, zum Spielen und Lernen, zum Arbeiten und auch zum Ruhen. Lichtdurchflutet, ausgestattet mit natürlichen Materialien, können die Kinder den Raum als „dritten Erzieher“ erleben. Basteln, Werkeln, Malen, Klettern, Rollenspiele und vieles mehr haben nun eigens einen Platz, den sich das Kind frei aussuchen darf – ganz im Einklang mit seinen Interessen.

Rückzugsmöglichkeiten geschaffen

Gleichzeitig bleibt das Kind in Geborgenheit, denn auch an Raum für Rückzug und Ruhe wurde gedacht. Die Zugehörigkeit des Kindes zu einer Gruppe bleibt bestehen, doch das offene Arbeiten miteinander zwischen den Gruppen wird gefördert. „Das Konzept der offenen Arbeit ermöglicht den Kindern das Lernen durch Selbsttätigkeit in den Funktionsräumen“, so Verena Weixler. Der Orientierungsplan des Landes Baden-Württemberg wird hier umgesetzt: Motivation zum Lernen entsteht von innen heraus anhand der Interessen und Neigungen des Kindes. Die Möglichkeiten, seinen Interessen nachzugehen, bietet der Kindergarten nun im Großformat: Kunstwerkstatt, ABC-Raum, Sportraum, naturwissenschaftlicher Bereich, Garten und Wald sind Funktionsbereiche, die jederzeit zugänglich sind. Hier kann das Kind lernen, Entscheidungen für sich zu treffen und selbständig Wege zum Ergebnis zu finden. Dieses Konzept ist der Ansatz, dem gesellschaftlichen Wandel, in dem sich die Kinder Wissen selbst erarbeiten, spielerisch zu begegnen.

Das Gebäude ist das Paradebeispiel einer Synthese aus Pädagogik und Architektur, dem Spezialgebiet der Innenarchitektin Karin Dettmar aus Uhldingen. Ihre Konzeptentwicklung der „umhüllenden Entdeckerräume“ bietet den kleinen Entdeckern nun reichlich Platz für Selbstwirksamkeit und Bewegung. In Zusammenarbeit mit dem Architekten Edmund Mauerer, der sich für die Bauleitung verantwortlich zeichnete, entstand das Gebäude, das nun mit zwei Essensräumen, einer eigenen Küche, einem Elterntreff, Gruppenräumen und Personalräumen einen Rahmen für die pädagogische Arbeit des Kindergartens bildet. Das Bauprojekt wurde in weniger als einem Jahr fertig gestellt und hatte ein Budget von knapp 900 000 Euro. Im Sommer 2018, vermutlich pünktlich zum Willeboldsfest, werden auch die Außenanlagen fertig gestellt sein.

Weil die Nachfrage nach Ganztagesplätzen zugenommen hat, wurden Räume für eine fünfte Gruppe notwendig. Es wurden Räume für 125 Kinder geschaffen, davon sind 50 Ganztagesplätze. Das Angebot wurde erheblich erweitert, da sich auch die Gemeinde stetig vergrößert. An vier Tagen in der Woche ist Betreuungs- und Bildungszeit von 7 bis 17 Uhr, freitags bis 13.15 Uhr.