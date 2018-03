Unfall: Zwei Menschen schweben noch in Lebensgefahr

Auch einen Tag nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B 312 zwischen Berkheim und Edenbachen rätselt die Polizei, warum der 45 Jahre alte Familienvater mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten war. „Das ist derzeit Gegenstand unserer Ermittlungen“, sagte Wolfgang Jürgens, Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm, der „Schwäbischen Zeitung“ am Montag. Bei dem Unfall am Sonntag starben zwei Menschen, sieben weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr.

Der Notruf bei der Rettungsleitstelle ging um kurz vor 17 Uhr am Sonntag ein. „Es war schnell klar, dass mehrere Personen, darunter auch Kinder, verletzt wurden“, so Michael Mutschler, Leiter Rettungsdienst beim Deutschen Roten Kreuz. Der Unfall ereignete sich zwischen Berkheim und Edenbachen, genauer gesagt am Ende der Ausbaustrecke. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 45 Jahre alter Mann mit seiner 41 Jahre alten Frau und den beiden zehn und 13 Jahre alten Kindern von der A 7 kommend in Richtung Biberach. Nach Polizeiangaben stammt die Familie aus dem Landkreis Biberach.

An der Unfallstelle verstorben

Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Opel Corsa eines 77 Jahre alten Mannes, der mit einer 76 Jahre alten Frau und einer weiteren 66-jährigen Frau unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 77-Jährige und dessen 66-jährige Mitfahrerin tödlich verletzt. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, so Michael Mutschler. Die 76 Jahre alte Frau wurde mit schwersten Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie es der 76-Jährigen gesundheitlich geht, darüber habe die Polizei keine neuen Informationen, so Jürgens. Laut seinem Kollegen, Uwe Krause, schwebten am Montagnachmittag nach wie vor zwei Personen in Lebensgefahr. Die Insassen des VW Passat wurden ebenfalls mit teilweise schwersten Verletzungen mit Rettungswagen in umliegende Kliniken eingeliefert. Die Toten kommen aus dem Landkreis Unterallgäu, wie Polizeisprecher Jürgens sagte.

Schadenshöhe noch unklar

Hinter dem Opel Corsa fuhr ein VW Tiguan. Der 68 Jahre alte Fahrer des Tiguan erkannte den Unfall rechtzeitig, musste aber ausweichen und kam mit seinem Fahrzeug neben der Fahrbahn im Graben zum Stehen. Im VW Tiguan wurden der 68-Jährige Fahrer und dessen 64 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Bundesstraße 312 am Sonntag bis 21 Uhr voll gesperrt. Zur Klärung der genauen Unfallursache beauftrage die Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Gutachter. Neben mehreren Fahrzeugen der Polizei waren an der Unfallstelle zwei Rettungshubschrauber, fünf Rettungswagen, drei Notarztfahrzeuge, der Leitende Notarzt, die Feuerwehren Berkheim und Erolzheim und zwei Abschleppfahrzeuge im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.