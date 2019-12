Unfall auf B312 nach gefährlichem Überholmanöver

Ein Lastwagenfahrer am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße B312 trotz Gegenverkehr überholt und so einen Unfall verursacht. Es entstand ein Sachschaden von rund 25000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 44-jährige Lastwagenfahrer kurz nach 7 Uhr mit seinem Sattelzug auf der B312 in Richtung Edenbachen. An einer Steigung fuhr ein Bagger vor ihm sehr langsam. Der 44-Jährige überholte, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Ein Auto kam entgegen. Dessen Fahrer musste nach rechts aufs Bankett ausweichen. Der 44-Jährige setzte das Überholen fort. Er rammte mit dem Lastwagen die Seite des Autos. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 25000 Euro. Sie ermittelt jetzt gegen den 44-Jährigen. Die Ermittler beschlagnahmten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Führerschein des Lastwagenfahrers.