Unbekannter Sattelzugfahrer überholt auf B 312 bei Berkheim rücksichtslos, Polizei sucht Zeugen

Wegen riskanter Überholmanöver sucht die Biberacher Polizei einen unbekannten Sattelzugfahrer, der am Mittwoch zur Mittagszeit auf der B312 bei Berkheim unterwegs war. Sie bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07351 / 4470.

Kurz vor 13.30 Uhr fuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Sattelzug von der Autobahn A 7auf die B 312 in Richtung Ochsenhausen ab. Dort überholte ihn ein anderer Sattelzugfahrer, der dabei die Sperrfläche und eine durchgezogene Linie ignorierte. Ein Auto, das den beiden Lastwagen entgegenkam, konnte laut Polizei gerade noch nach rechts in Richtung Leitplanke ausweichen, um einen Zusammenstoß verhindern. Zeitgleich drängte der Unbekannte wieder nach rechts und zwang den 41-Jährigen, sein Fahrzeug auf den unbefestigten Seitenstreifen zu steuern. Nur durch die schnelle Reaktion des Autofahrers und des 41-Jährigen konnte ein Unfall verhindert werden, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Die Ermittler suchen nun Zeugen für den Vorfall.