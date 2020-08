Tempolimit auf der A 7 gefordert

Auf der A7 soll es langsamer zugehen, wenn es nach der Memminger SPD geht. In einem Schreiben an Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) als Chef der zuständigen Behörde wünschen sich die Genossen zwischen Woringen und Berkheim ein Tempolimit von mindestens 120 und zwischen Memmingen-Ost und dem Kreuz ein Tempolimit von 80 Stundenkilometer.

Durch eine schnelle und kostengünstige Geschwindigkeitsverringerung könnte man mit geringem Aufwand die Belastung der lärmgeplagten Bevölkerung deutlich mindern, schreibt Fraktionsvorsitzender Matthias Ressler. Eine Einsparung von CO2 und eine Verringerung der Unfallgefahr wären weitere positive Faktoren. „Wir sind der Meinung, dass angesichts eines gestiegenen Problembewusstseins, die Akzeptanz von Tempolimits so hoch wie noch nie ist“, betont Ressler.

Die SPD räumt ein, dass Memmingen durch die Lage direkt am Autobahnkreuz von A 7 und A 96 wirtschaftlich sehr profitiert. „Die negativen Auswirkungen sind viel Verkehr und viel Lärm. Die Zunahme des Verkehrs dokumentieren auch die notwendigen Baumaßnahmen an der A 7 und der A 96“, so Ressler. Immer wieder habe es in der Vergangenheit Bemühungen für ein Tempolimit auf der A 7 von der Anschlussstelle Memmingen-Süd bis Anschlussstelle Berkheim und auf der A 96 zwischen Anschlussstelle Memmingen-Ost und dem Kreuz Memmingen gegeben, um den Lärm zu verringern – bisher jedoch vergeblich.

Die SPD schlägt vor, den Memminger CSU-Stadtrat und Staatssekretär Klaus Holetschek mit einzubeziehen – „als geschätzter Kollege“ und Kenner der Lage – um den Vorschlag im Innenministerium zu diskutieren „und diesen so schnell wie möglich umzusetzen“.

Holetschek greift den Ball der SPD auf: „Selbstverständlich ist mir der Lärmschutz für die Anwohnerinnen und Anwohner persönlich sehr wichtig. Zur Frage eines Tempolimits auf der A 7 und A 96 bei Memmingen habe ich deshalb bereits die Initiative ergriffen und einen gemeinsamen Runden Tisch mit der Stadt Memmingen sowie dem Bayerische Innenministerium angeregt.“ Wann der Termin stattfindet, ist noch unklar.