Technischer Defekt kostet Cortese Top-Ten-Platzierung

Nach einer sprichwörtlich ins Wasser gefallenen Superpole-Session hat der Berkheimer Motorradprofi Sandro Cortese bei der Superbike-WM im französischen Magny-Cours im ersten Rennen des Wochenendes eine solide Aufholjagd geliefert und wurde Zehnter. Am Sonntag kostete ihn ein technischer Defekt eine Top-Ten-Platzierung.

Das elfte Meeting der Superbike-WM an diesem Wochenende in Frankreich ist an den Trainingstagen von wechselhaftem Wetter geprägt worden. Nach einer verregneten Superpole am Samstagvormittag musste Sandro Cortese vom 17. Startplatz losfahren. Das Rennen fand allerdings auf einer komplett abgetrockneten Strecke statt, das der 28-jährige Berkheimer als Zehnter beendete.

Nach den überwundenen Schwierigkeiten wegen des wechselhaften Wetters an den Trainingstagen und einem anständigen Rennen am Samstagnachmittag war Sandro Cortese guter Dinge, das WM-Meeting in Frankreich mit einem weiteren Erfolgserlebnis ausklingen zu lassen. Der 29-jährige Yamaha-Pilot startete auch gut in das zweite Rennen bei guten Bedingungen, doch dann ließ ihn die Technik im Stich. Etwa zur Halbzeit der Distanz musste er seine Yamaha wegen eines Getriebeschadens abstellen. Im Superpole-Race zuvor war Cortese auf dem elften Platz gelandet.

„Das dritte Rennen des Wochenendes brachte leider keinen schönen Abschluss“, sagte Cortese. „Irgendetwas ist am Getriebe kaputt gegangen. Im Moment rätseln wir noch, ob es die Elektronik war oder das Getriebe selbst. Jedenfalls konnte ich nach ein paar Runden nicht mehr richtig schalten. Letztendlich musste ich das Rennen aufgeben, weil es zu gefährlich geworden ist.“ Der Berkheimer brachte seine Enttäuschung darüber deutlich zum Ausdruck. „Ich denke, ich hätte locker in die Top Zehn fahren können. Daher bin ich natürlich sehr enttäuscht.“

Das nächste Meeting der Superbike-Weltmeisterschaft findet in zwei Wochen in Argentinien statt.