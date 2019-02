Tauben werden in Memmingen auf Diät gesetzt

Für wilde Tauben ist Memmingen offenbar ein gutes Pflaster. So haben sich die Tiere in der Innenstadt mittlerweile so stark vermehrt, dass sich immer mehr Bürger bei der Stadt beschweren. Dabei geht es in erster Linie um den Vogelkot auf Plätzen und Häusern. Besonders schlimm ist es laut Stadtverwaltung in der Maximilianstraße und am Schrannenplatz. Dort klagen Anwohner darüber, dass die Ausscheidungen der Tauben die Bausubstanz ihrer Häuser angreifen würden. Nun hat der Stadtrat die Notbremse gezogen und einstimmig beschlossen, dass die Tauben im gesamten Stadtgebiet – nicht nur in der Altstadt – nicht mehr gefüttert werden dürfen. Auf diese Weise soll die Zahl der Tiere wieder auf ein verträgliches Maß reduziert werden.

Wie Rechtsamtsleiter Martin Mittenhuber den Stadträten erläuterte, haben mittlerweile ganze Taubenschwärme Gebäude und Verschläge besetzt. Allein am Schrannenplatz sollen sich 500 bis 600 Tauben tummeln und dort von Passanten ausgestreutes Futter vertilgen. Zudem würden die gurrenden Heerscharen sogar Bäckereien belagern. „Das Überangebot an Futter und das Fehlen natürlicher Feinde trägt maßgeblich dazu bei“, sagte Mittenhuber, „dass sich die Tauben massiv vermehrt haben und mittlerweile von einer Taubenplage gesprochen werden kann.“

Was den Grund für die plötzliche Vermehrung der Tiere anbelangt, hat Oberbürgermeister Manfred Schilder noch eine andere „Theorie“, die in der Sitzung für Schmunzeln sorgte. So erinnerte der Rathauschef an den wunderbaren Sommer im vergangenen Jahr und meinte mit einem Augenzwinkern: „Bei schönem Wetter fällt einem in Sachen Vermehrung offenbar mehr ein.“ Gleichzeitig unterstrich der OB in ernstem Ton, „dass wir die Gebäude und somit das Gesicht unserer Altstadt schützen müssen“. Ein Fütterungsverbot sei daher ein erster Schritt, um die Zahl der Tauben zu verringern.

Sollte dies nicht ausreichen, müsse über weitere Maßnahmen nachgedacht und im Stadtrat beraten werden. Zum Beispiel könnten Verschläge an Gebäuden verschlossen und sogenannte betreute Taubenschläge eingerichtet werden. Letzteres praktiziert die Stadt Augsburg.

In der anschließenden Diskussion verwies Bürgermeister Hans-Martin Steiger (SPD) darauf, dass die Ansiedlung von Jagdfalken – wie sie etwa Wolfgang Courage (CRB) im Vorfeld der Sitzung vorgeschlagen hatte – nicht funktionieren werde. Denn die scheuen Tiere würden sich nicht in einer Stadt einnisten, sagte der ehemalige Biologielehrer.

Bußgeld bis 1000 Euro

Das beschlossene Fütterungsverbot gilt im Übrigen ab sofort. Verstöße stellen laut Mittenhuber eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einem Bußgeld geahndet werden – und zwar bis zu 1000 Euro. Selbst bei fahrlässigem Handeln könnten bis zu 500 Euro fällig werden. Gleichzeitig betonte der Rechtsamtsleiter aber, dass bei der Kontrolle des Fütterungsverbots „auf ein verhältnismäßiges Vorgehen“ geachtet werde. „Einerseits muss das Verbot durchgesetzt werden, andererseits sollen Taubenfütterer nicht vor den Kopf gestoßen werden“, sagte Mittenhuber. Aufklärung, Appelle und mündliche Verwarnungen könnten – je nach Einzelfall – entsprechende Möglichkeiten sein.