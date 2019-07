„Tag auf der Baustelle“ für den Dettinger Kindergarten

Warnwesten und Handschuhe an, es geht auf die Baustelle – der Kindergarten Dettingen ist zu Besuch beim Unternehmen Max Wild gewesen. Für 25 Kindergartenkinder und deren Betreuerinnen aus Dettingen öffnete die Firma Hof und Baumaschinentüren.

Der Vormittag begann bereits am Kindergarten in Dettingen. Hier wurden die Kinder für den kleinen Ausflug nach Illerbachen abgeholt. Christian Wild begrüßte die Kinder anschließend im großen Besprechungsraum des Familienunternehmens und begann das Programm mit einem kleinen Quiz zum Thema Baustelle und Baumaschinen. Hier konnten die Mädels und Jungs zeigen, was sie in den vergangenen Wochen im Kindergarten über Bauarbeiten gelernt hatten. Danach ging es in Zweierreihen auf Erkundungstour auf den Hof. Vorbei an Werkstatt, Lastwagen und Gabelstaplern wurde alles genauestens unter die Lupe genommen und die Begleiter mit Fragen gelöchert.

Danach fuhr die Gruppe mit den Kleinbussen weiter zur nächsten Station in das Entsorgungszentrum nach Eichenberg. Joachim Simma von Max Wild wartete hier schon auf die Kinder und erklärte während dem Vesper das weitere Programm.

Frisch gestärkt ging es raus auf den Recyclingplatz wo der Höhepunkt beim „Tag auf der Baustelle“ startete: Die kleinen Handwerker durften mit einem Minibagger und dem großen Radlader vor Ort mitfahren.