Sturmböe bringt Lastwagengespann auf B 312 zum Kippen

Das Sturmtief „Andrea“ hat im östlichen Teil des Landkreises seine Spuren hinterlassen. Ein auf der Seite liegender Lastwagen mit Anhänger blockierte am Donnerstag für mehrere Stunden die B 312 bei Berkheim.

Das Gespann war gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Memmingen unterwegs. Zwischen Berkheim und dem Autobahnanschluss wurde der Lastwagen von einer heftigen Sturmböe erfasst, geriet hierdurch ins Schleudern und kippte auf die Seite. Die beiden Insassen konnten das Führerhaus nicht verlassen, weil der Wind die oben liegende Beifahrertüre zudrückte. Die Feuerwehren aus Berkheim und Erolzheim befreiten Fahrer und Beifahrer, beide hatten den Unfall ohne Verletzungen überstanden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste der Verkehr bis etwa 14 Uhr weiträumig umgeleitet werden.

In Teilen Oberopfingens ist am Donnerstagmorgen der Strom ausgefallen. Nach Anwohnerangaben soll zwischen fünf und sechs Uhr früh ein Strommast umgefallen sein, dessen Sturz den Stromausfall nach sich zog. „Wir hatten zwischen sechs und zehn Uhr keinen Strom“, sagte eine Anwohnerin der SZ. Gemerkt habe sie es, als das Telefon seltsam gepfiffen habe. „Das tut es immer bei Stromausfall.“

Vonseiten des zuständigen Energieversorgers, der EnBW Biberach, hieß es, der Strom sei sogar erst gegen zwölf Uhr wieder geflossen. „Im Bereich Berkheimer Straße Richtung Kanalweg sind drei Niederspannungsmasten von der Windlast umgestürzt worden“, sagte eine Sprecherin. Vom Stromausfall betroffen seien rund zehn Häuser im Oberopfinger Kanalweg gewesen. Von dort sei um 7.14 Uhr der Störungsanruf bei der EnBW eingegangen. Den genauen Sachschaden könne man in so einem Fall kaum beziffern, so die Sprecherin weiter.

Weiterlesen: "Andrea" tobt über dem Süden