Squaredancer legen Abschlussprüfung ab

Geschafft: mit einer Graduation hat der Squaredance-Kurs der Highlanders in Berkheim-Bonlanden geendet. Wie immer war es ein besonderes Ereignis, die neuen Tänzer feierlich in die Gemeinschaft einzuführen. Natürlich mussten sie, wie alle anderen Students (Anfänger) vor ihnen auch, zuerst ihr Wissen um die Regeln in der Squaredance-Welt zu Papier bringen und dann ihr Können in der Praxis beweisen. All dies geschah unter den strengen Blicken der Prüfer.

Die Graduation ist einer der wichtigsten Termine im Leben eines Squaredancers. Sie findet am Ende einer Class, also eines Anfängerkurses, statt. Hier dürfen und müssen die Students zeigen, was sie gelernt haben. Und das ist immerhin ein Grundwissen von 68 Mainstream-Figuren sowie weltweit gültiger Regeln. Aber keine Bange, es sind auch immer einige erfahrene Tänzer zur Unterstützung mit dabei.

Damit vor lauter Ernst der Spaß nicht zu kurz kam, mussten die Anfänger nach der Zeremonie und nach Erhalt ihres Diploms einen kleinen Scherz für und mit dem Caller in petto haben. Auch die Students der Highlander Berkheim-Bonlanden hatten sich da etwas Hübsches ausgedacht. „Natürlich sehr zur Freude der Clubmitglieder und der netten Gäste, die gekommen waren“, heißt es in einer Pressemitteilung. Nun ist es also soweit: Die Students können andere Clubs besuchen und an Squaredance-Veranstaltungen in der ganzen Welt teilnehmen.