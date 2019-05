Square-Dance-Reihe wird fortgesetzt

Der Square Dance Club „Highlanders“ aus Bonlanden hat erneut einen Clubabend veranstaltet. Diesmal gewann der Verein als Gast-Caller Walter Stuppnig aus Villach in Österreich. Zusammen mit dem bewährten Club-Caller Agnes Friedrich präsentierte er ein abwechslungsreiches Programm.

Nachdem sich die Tänzer kennengelernt hatten, wurde das Tanzbein geschwungen. Wie bereits bei der vergangenen Veranstaltung waren auch dieses Mal wieder Tänzer aus der Schweiz, und aus den Großräumen München, Stuttgart und Augsburg angereist. Die beiden Caller setzten das Motto „Spaß und Freude beim Tanz“ passend um, was von den Tänzern mit reger Teilnahme belohnt wurde. Der Präsident der „Highlanders“, Stephan Mielke, stellte den Teilnehmern eine weitere Veranstaltung für den September diesen Jahres in Aussicht. Ziel der Vereinsführung sei es, künftig bis zu vier Clubabende in diesem Umfang pro Jahr durchzuführen. Mit einer After-Party im Gasthaus Krone in Berkheim ging der Tag zu Ende.