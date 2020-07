So wurde das Willeboldsfest in Berkheim gefeiert

Das Willeboldsfest in Berkheim ist am vergangenen Wochenende wegen der Corona-Pandemie anders als sonst begangen worden. Um alle Schutzmaßnahmen umsetzen zu können, feierte der Festprediger, Generalabt em. Thomas Handgrätinger O. Praem. aus der Abtei Windberg, zusammen mit Prämonstratenser-Pfarrer Pater Johannes-Baptist Schmid drei Gottesdienste mit jeweils etwa 90 Gläubigen. Zudem fand eine kleine Prozession am Sonntag nach dem Pontifikalamt statt. Generalabt Thomas sagte in seiner Ansprache, dass dieses Willeboldsfest inmitten der Corona-Pandemie zwar ein herausforderndes, aber zugleich auch tröstliches Fest sei: „Der Pilger Willebold, so wurde der Unbekannte benannt, wird nun beinahe 800 Jahre schon verehrt und angerufen, besucht und gefeiert, ganz anders als unsere Vorfahren, die längst trotz intensiver Grabes- und Friedhofskultur längst vergessen sind. Da lebt etwas fort, weil er fortlebt in Gott. Das ist sicher die Botschaft dieses fremden Pilgers an uns heute. Wer Gott sucht, wer sich in Gott festmacht, wer auf Gott baut und vertraut, der fällt nichts ins ewige Vergessen und Verlöschen, sondern der lebt in Gott weiter.“ Nach dem Pontifikalamt bedankte sich der Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Alfred Simmler, bei Martin Schmid und dessen Frau Agnes. Martin Schmid gehörte 34 Jahre dem Kirchengemeinderat an und war 15 Jahre dessen Gewählter Vorsitzender. Mit der Martinus-Ehrennadel in Silber wurde dieses langjährige Engagement gewürdigt.