Ski- und Sportartikel stehen zum Verkauf

Der BSC Berkheim veranstaltet am Samstag, 16. November, seinen Ski- und Sportartikelbazar in der Turnhalle der Illertalschule in Bonlanden. Verkauft werden Ski und Sportwaren von 16 bis 17 Uhr. Annahme und gemeinsame Auszeichnung der Artikel findet von 15 bis 16 Uhr statt. Angenommen werden gut erhaltene und den Sicherheitsvorschriften entsprechende Artikel rund um den Freizeitsport. Nicht verkaufte Waren müssen bis spätestens 17.30 Uhr abgeholt werden. Als Bearbeitungsgebühr werden zehn Prozent des Verkaufserlöses einbehalten, hinzu kommen pro Artikel 50 Cent Annahmegebühr. Zur Stärkung stehen Kaffee, Kuchen und Getränke bereit.

Weitere Informationen geben Olaf Enßle, Telefon 08395/3370, Rainer Kämpf, 083957/2350, und Walter Breimaier, 08395/7099.