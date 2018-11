„Silcherstraße“: Erschließung im Frühjahr

Die Gemeinde Berkheim plant östlich der Silcherstraße am Ortsausgang Richtung Oberopfingen ein neues Baugebiet (SZ berichtete).

Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem Planungsentwurf für die Erschließung des Baugebiets „Silcherstraße“ zu. Die Erschließung soll kommendes Jahr im Frühjahr erfolgen, im Sommer könnten dann vermutlich die ersten Bauherren loslegen. Insgesamt gibt es 47 Bauplätze.

Die Nachfrage nach Bauplätzen ist in Berkheim nach wie vor groß, sagt Bürgermeister Walther Puza auf SZ-Nachfrage. Für das Baugebiet „Silcherstraße“ werde wie bei allen anderen auch das Bauplatzportal Baupilot im Internet angewandt. Wer Interesse an einem Grundstück hat, muss sich dort registrieren. Das Ingenieurbüro Schranz & Co. aus Bad Saulgau hat zwischenzeitlich die Entwurfsplanung für die Erschließung erarbeitet, auf deren Grundlage nun im Dezember oder Januar die öffentliche Ausschreibung erfolgen soll. Die Erschließungsarbeiten sind dann für das Frühjahr 2019 geplant.