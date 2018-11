Silberner Meisterbrief für Harald Damaschke

533 Handwerker haben im Jahr 2018 im Gebiet der Handwerkskammer Ulm eine Meisterausbildung abgeschlossen. Der Meistertitel sichert nach Angaben der Handwerkskammer die Qualität von Handwerkerleistungen und den deutschen Standard. Seit einem viertel Jahrhundert übt Harald Damaschke aus Berkheim sein Handwerk als Kraftfahrzeugtechniker nun schon aus. Dafür wurde ihm der Silberne Meisterbrief überreicht.

Nach dem Gesellenbrief 1985 ging Harald Damaschke zur Bundeswehr und arbeitete einige Jahre, bis er schließlich 1993 seinen KFZ-Meister an der Handwerkskammer Augsburg erwarb. Seit der Eröffnung seines eigenen Betriebes „Mobitec“ in Berkheim 1998 bietet Damaschke behindertengerechte Fahrzeuge in individuellen Ausführungen. Darunter fallen Rollstuhlhaltesysteme, Einstieghilfen, Sitze, Lifte, Auffahrrampen, Verladeschienen und vieles mehr. „Gerade in diesem Bereich achten wir auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte“, so Damaschke. „Unsere Kunden sollen mobil und glücklich sein. Wir entwickeln unsere Produkte selbst mit Patent.“ Auch sein Sohn Marco Damaschke, der zum zweiten Bundessieger gekürt wurde, ist neben den 28 Mitarbeitern in seinem Handwerk engagiert.

In den letzten 25 Jahren habe sich viel verändert. Der Beruf Damaschkes unterliege wie alle handwerklichen Berufe immer dem Wandel der Zeit und passe sich ihr an, so die Handwerkskammer. Aus der Tradition heraus entstehe eine neue innovative und nachhaltige Zukunft. „Wir brauchen Herzbluthandwerker, die anpacken wollen“, sagt Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

„Jubiläen wie der Silberne Meisterbrief und Menschen wie Harald Damaschke zeigen, dass man sich selbst im Handwerk finden, verwirklichen und Karriere machen kann. Sie zeigen aber auch, wie grundlegend berufliche Ausbildung und Weiterbildung für eine gute Versorgung der Verbraucher in unserer Region sind.“