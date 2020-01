Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

Sechs Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend bei Berkheim verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um etwa 19.45 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Berkheim und Egelsee auf Höhe der Abzweigung nach Illerbachen. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Auto von Berkheim in Richtung Egelsee. Eine 66-jährige Autofahrerin bog nach rechts auf die Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt des 18-Jährigen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Im Auto der Unfallverursacherin saßen insgesamt vier Menschen, die laut Polizei leicht verletzt wurden. Im Auto des 18-Jährigen saßen inklusive des Fahrers zwei Menschen, die ebenfalls leichte Verletzungen davon trugen. Den Schaden schätzt die Polizei auf ungefähr 5000 Euro je Auto.