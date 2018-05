Schlechtes Gewissen plagt 24-Jährigen - und treibt ihn zu Überfall auf Lebensmittelladen

Ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Biberach hat diese Woche seinen Arbeitgeber in Memmingen um mehrere Tausend Euro gebracht.

Sein schlechtes Gewissen trieb den Mann dann gleich zur nächsten Straftat: In der Kempter Straße in Memmingen versuchte er, einen Laden zu überfallen, was jedoch scheiterte.

Der 24-Jährige ist Angestellter in einer Spielhalle. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, nutzte der junge Mann dies am Montag aus, indem er auf Spielerkarten seines Arbeitgebers mehrere Stunden lang an diversen Spielgeräten zockte. Ab und zu griff er nach derzeitigem Kenntnisstand auch in die Bargeldkasse der Spielhalle. Dadurch verzockte er mehrere Tausend Euro. Der erhoffte große Gewinn stellte sich nicht ein.

In dem Dilemma, dass seinem Chef spätestens am nächsten Tag sein glückloses Spielen auffallen wird, wurde der Mann seinen Angaben nach immer verzweifelter. Letztlich sah er den Ausweg nur darin, einen Lebensmittelladen in der Kempter Straße zu überfallen. Nachdem er dort am Dienstag zunächst etwas eingekauft hatte, betrat er den Laden erneut und wechselte Geld.

Beim dritten Anlauf hatte er einen Pflasterstein in der Hand und forderte vom Kassenpersonal Bargeld. Der Mann an der Kasse reagierte besonnen und wies auf die vorhandene Videoüberwachung hin. Außerdem forderte er einen hereinkommenden Kunden auf, die Polizei zu rufen. Auf diese wartete der 24-Jährige ohne Gegenwehr und ließ sich vorläufig festnehmen.

Den Mann aus dem Landkreis Biberach erwartet nun ein Strafverfahren wegen der verspielten Gelder in der Spielhalle und des räuberischen Überfalls auf den Lebensmittelladen. Die genaue Höhe des verspielten Geldes wird der Memminger Polizei erst nach erfolgtem Kassensturz bekannt sein.

Hier werden die meisten Straftaten verübt (2017)