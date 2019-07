Schülern sollen Perspektiven aufgezeigt werden

Ausbildung und Berufseinstieg in der Region fördern: Das ist das Ziel der Bildungspartnerschaften von Max Wild und verschiedenen regionalen Schulen. Das Bau- und Logistikunternehmen beschäftigt insgesamt 550 Mitarbeiter, davon sind zehn Prozent Azubis. Um die Nachwuchsförderung weiter auszubauen, vereinbarte das Familienunternehmen nun eine neue Bildungspartnerschaft mit der Illertalschule Bonlanden. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Gemeinsam möchte Max Wild eigenen Angaben zufolge mit der Schule dem Fachkräftemangel entgegenwirken und den Schülern Tipps und Tricks für einen guten Start in die Arbeitswelt mitgeben.

Der Vertrag hierfür wurde von Jochen Wild, Geschäftsführer der Max Wild GmbH, und Sascha Siladji, Schulleiter der Illertalschule, unterschrieben. Durch die Aufnahme der Themen Ausbildung und Berufseinstieg in den Lehrplan sollen dem Nachwuchs bereits während der Schulzeit Perspektiven aufgezeigt werden. Die Jugendlichen kurz vor dem Abschluss werden so direkt abgeholt und mit den Zukunftschancen einer Ausbildung vertraut gemacht. Schüler können sich bei Max Wild jederzeit über Lehrstellen informieren, Praktika absolvieren oder den Betrieb besichtigen, heißt es in er Pressemitteilung.

Der Fokus der Kooperation liege vor allem auf dem Austausch zwischen der Schule und dem Unternehmen Max Wild, durch die beide im Bereich Berufsvorbereitung wachsen möchten. Mit der Illertalschule Bonlanden hat Max Wild bereits vier Schulpartnerschaften mit regionalen Schulen geschlossen.