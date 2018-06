Schüler erhalten Einblick bei Max Wild

Schüler und deren Eltern erhalten am Samstag, 7. Juli, zwischen 11 und 16 Uhr auf dem Betriebsgelände einen Einblick in das Berkheimer Familienunternehmen Max Wild. Ob kaufmännische oder gewerbliche Ausbildung oder ein duales Studium – der Nachwuchs erhält an verschiedenen Stationen Informationen über die Berufsfelder. Die Azubis stehen bei Fragen zu Verfügung. Der Spaß soll aber auch nicht zu kurz kommen. Während ein Partybus für die richtige Stimmung sorgt, kann man bei einem Fitness-Check testen, wie es um die eigene Ausdauer bestellt ist. Nach einer Segway-Tour auf dem Betriebsgelände kann der Nachwuchs seine Kraftreserven bei einem Essensstand auffüllen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter www.maxwild.com