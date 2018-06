Sandro Cortese verteidigt WM-Führung

Der Motorradprofi Sandro Cortese aus Berkheim ist beim siebten Lauf der Supersport-WM-Saison in Brünn auf den zweiten Rang gefahren. Damit verteidigte er die WM-Führung, konnte sich dennoch nicht wirklich richtig freuen. Das Rennen auf der tschechischen Rennstrecke wurde in einem Hundertstelsekundenkrimi entschieden. Sandro Cortese, der am Vortag überlegen zur Pole-Position gestürmt war, konnte sich zusammen mit dem Franzosen Jules Cluzel schnell vom Rest des Felds absetzen. Die Beiden lieferten sich ein enges Duell. Während Cortese vor zwei Wochen Cluzel noch in die Schranken weisen konnte, hatte diesmal sein schärfster Widersacher im Titelkampf die Nase vorn. Cortese hat nun 122 Punkte auf dem Konto, Cluzel 120. „Ich kann mich nicht wirklich über den zweiten Platz freuen, da ich mir eindeutig mehr erwartet habe. Ich hätte viel schneller fahren können, als die Race-Pace tatsächlich war. Jules hat letztendlich das Rennen auf der Geraden gewonnen“, sagte Cortese nach dem Rennen. „Ich habe jede Runde alles gegeben, um an ihm vorbeizukommen. Es hat aber nie gereicht. Natürlich sind die zwanzig Punkte für den zweiten Rang auch nicht zu verachten sowie, dass ich in der Meisterschaft noch vorne bin. Wer weiß, für was diese Punkte am Ende gut sind. Wir dürfen uns aber nicht ausruhen, sondern wir müssen analysieren, woran es heute gelegen hat. Trotzdem Danke ans Team, sie haben wie immer einen super Job gemacht.“