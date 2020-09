Insgesamt acht Unfälle hat es am Dienstag auf den beiden Autobahnen rund um Memmingen gegeben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren drei davon auf zu hohe Geschwindigkeit bei Nässe zurückzuführen. Die Fahrzeuge schleuderten allesamt aufgrund von Aquaplaning in die Schutzplanken. Bei zwei Unfällen entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 54 000 Euro, bei einem wurde der Fahrer eines Transporters schwer verletzt (SZ berichtete).

Zu insgesamt vier Auffahrunfällen kam es aufgrund zu geringen Abstands. Hier entstand nur Sachschaden in Höhe von etwa 37 000 Euro. Der achte Unfall ereignete sich an der A-96-Baustelle bei Buxheim. Ein 67-jähriger Mann versuchte noch, vor der Baustelle einen Sattelzug zu überholen. Allerdings ging ihm dann doch der Platz aus, weil sein Fahrstreifen endete. Der Mann versuchte noch, nach rechts zu wechseln, touchierte hierbei aber zunächst links die Betongleitwand und dann den Sattelzug. Dabei entstand aber nur geringer Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Verletzt wurde niemand.