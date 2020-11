Rettungssanitäter soll junge Frau missbraucht haben

Ein Rettungssanitäter wird verdächtigt, eine junge Frau während eines Einsatzes missbraucht zu haben. Am frühen Montagmorgen durchsuchte die Polizei in Memmingen den Arbeitsplatz und die Wohnung des Verdächtigen. Das teilen die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Memmingen in einer gemeinsamen Pressemeldung mit.

Eine junge Frau hatte Ende Juli Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt erstattet. Danach sei es im Rahmen eines Rettungsdiensteinsatzes zu einem sexuellen Übergriff durch einen Rettungssanitäter gekommen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das für Sexualdelikte zuständige Fachkommissariat der Kriminalinspektion Memmingen, die letztlich zur Identifizierung des mutmaßlichen Täters führten.

Am Montagmorgen vollzogen Ermittler der Memminger Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Memmingen den richterlichen Durchsuchungsbeschluss am Arbeitsplatz des Verdächtigen beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Memmingen. Parallel wurde die Wohnung des 44-jährigen Tatverdächtigen durchsucht. Dabei stellten die Beamten Unterlagen und Datenträger sicher.

Ziel der Maßnahmen ist das Auffinden von be- sowie auch entlastenden Beweismitteln. Der Tatverdächtige äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

Aus ermittlungstaktischen Gründen geben Polizei und Staatsanwaltschaft aktuell keine weiteren Informationen bekannt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweismittel und Datenträger, dauern weiter an.